Börsenplätze QuantumScape-Aktie:



NYSE-Aktienkurs QuantumScape-Aktie:

57,07 USD +12,70% (17.02.2021, 18:11)



ISIN QuantumScape-Aktie:

US74767V1098



WKN QuantumScape-Aktie:

A2QJX9



NYSE-Ticker-Symbol QuantumScape-Aktie:

QS



Kurzprofil QuantumScape Corporation:



QuantumScape (ISIN: US74767V1098, WKN: A2QJX9, NYSE-Ticker-Symbol: QS) ist ein US-Unternehmen, das Lithiumbatterien produziert, die in Elektroautos verwendet werden. QuantumScape hat seinen Hauptsitz in San José in Kalifornien. (17.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QuantumScape-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Batterieherstellers QuantumScape Corporation (ISIN: US74767V1098, WKN: A2QJX9, NYSE-Ticker-Symbol: QS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Jetzt würden sie richtig Gas geben, die Aktien der neuen E-Mobilität-Player QuantumScape und Churchill CCIV. Sie würden zeitweise zweistellig im Wert zulegen, würden ein Ausrufezeichen nach dem anderen setzen. Ihre Performance beeindrucke, lasse Tesla sprichwörtlich alt aussehen. Newcomer wie sie - einige von ihnen seien dem SPAC-Status noch nicht entwachsen - hätten das Zeug dazu, in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren wahre Renditestars zu werden. Doch die Volatilität sei enorm.E-Mobilität sei dank Tesla zum Dauerbrenner-Hype-Thema an den Börsen geworden, sorge für jede Menge Furore und beschere Anlegern außerordentliche Renditen. Allein die Aktie von Tesla habe sich innerhalb von zwölf Monaten im Wert verfünffacht. Inzwischen sei der Hersteller aus Kalifornien unter Leitung von Elon Musk wertvoller als alle großen Automobilhersteller der Welt - in Summe.Im Schatten von Tesla seien Kontrahenten wie Unkraut aus dem Boden gesprossen. Viele von ihnen würden bestenfalls in Schönheit sterben, manche nie nennenswerte Größe erreichen. Einige jedoch hätten die Chance es in einiger Zeit durchaus mit Tesla aufzunehmen. Im E-Mobilität Newcomer Index bündle "Der Aktionär" jetzt erstmals 20 aussichtsreiche Unternehmen des Sektors. Darunter würden sich so klangvolle Namen wie QuantumScape oder Churchill, aber auch Fisker oder Piaggio befinden. Der Index habe jetzt ein neues Hoch erklommen. Aus gutem Grund.Die Aktie des Batterieherstellers QuantumScape habe am Freitag einen Sprung um 20 Prozent nach oben gemacht. Grund: Morgan Stanley-Analyst Adam Jonas habe die Aktie analysiert und das Papier mit einem Kursziel von 70 Dollar ausgestattet. Die Technologie des Unternehmens sei "bahnbrechend".Eine weitere News aus dem Index-Universum habe es zu Beginn der neuen Woche gegeben: Der hessische Batteriehersteller Akasol werde amerikanisch. Der US-Autozulieferer BorgWarner wolle das Unternehmen für knapp 730 Millionen Euro kaufen. Den Anteilseignern werde 120 Euro je Aktie geboten. Die Offerte liege rund ein Viertel über dem durchschnittlichen Niveau der vergangenen drei Monate. Der Schritt mache klar: Neben Kurssteigerungen durch gute Unternehmensnachrichten seien auch solche durch Übernahmen möglich bis wahrscheinlich. Gerade im dynamischen E-Mobilität-Markt würden große Hersteller wie Zulieferer nach interessanten Technologie-Assets suchen und nicht davor zurückscheuen, auch hohe Beträge aufzuwenden. (Analyse vom 17.02.2021)