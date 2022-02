Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze QuantumScape-Aktie:



NYSE-Aktienkurs QuantumScape-Aktie:

16,61 USD -0,48% (01.02.2022, 15:54)



ISIN QuantumScape-Aktie:

US74767V1098



WKN QuantumScape-Aktie:

A2QJX9



NYSE-Ticker-Symbol QuantumScape-Aktie:

QS



Kurzprofil QuantumScape Corporation:



QuantumScape (ISIN: US74767V1098, WKN: A2QJX9, NYSE-Ticker-Symbol: QS) ist ein US-Unternehmen, das Lithiumbatterien produziert, die in Elektroautos verwendet werden. QuantumScape hat seinen Hauptsitz in San José in Kalifornien. (01.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QuantumScape-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Batterieherstellers QuantumScape Corporation (ISIN: US74767V1098, WKN: A2QJX9, NYSE-Ticker-Symbol: QS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Feststoffbatterie-Spezialisten QuantumScape habe sich am Montag eindrucksvoll zurückgemeldet. Das Papier sei um mehr als 15 Prozent nach oben gesprungen. Grund für den Kurssprung sei unter anderem ein neues Rating von der UBS gewesen.UBS-Analyst Chris Snyder habe bereits am Freitag erklärt, dass QuantumScape durchaus die Möglichkeit habe, eine führende Position in einer Technologie einzunehmen, die eine 300 Milliarden Dollar schwere Industrie umkrempeln könnte.Zahlreiche unabhängige Testlabors hätten bestätigt, dass QuantumScape-Batterien in nur 15 Minuten auf 80 Prozent ihrer Kapazität aufgeladen werden könnten. Sprich, die Technologie ermögliche schnelleres Laden, bei einem geringeren Platzbedarf der Batterien.QuantumScapes sei ein hochspekulatives Papier. Würden die nächsten Schritte hin zur Massenproduktion klappen, habe die Aktie Potenzial nach oben. Aktuell bringe das Unternehmen sportliche 5,4 Milliarden Dollar auf die Waage, bei null Dollar Umsatz.Wer das Risiko eines Einzelinvestments in QuantumScape nicht eingehen und breiter streuen möchte, der kann in den E-Mobilität Newcomer-Index investieren, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.02.2022)