Boston (www.aktiencheck.de) - Obwohl die europäischen Aktien im ersten Quartal 2020 fast ein Viertel ihres Wertes verloren haben, geben die Anleger die Gewinnertitel des vergangenen Jahres nicht auf, so Marija Veitmane, Senior Strategist für mehrere Anlageklassen bei State Street Global Markets.



Qualitätsaktien würden die breiter gefassten Indices outperformen. Veitmane stelle fest, dass die sichersten Aktien derzeit diejenigen mit den stärksten Fundamentaldaten seien - Aktien, die sich in einer stärkeren Position befinden würden, um ihre Gewinne zu verteidigen. Die Gewinnprognosen seien gesunken, da die Analysten versuchen würden, die Auswirkungen des Virus auf die Wirtschaft zu berücksichtigen. Aber hätten sie sich genug angepasst? Obwohl diese Frage noch nicht beantwortet werden könne, bleibe die Stimmung in den Medien hinsichtlich der bevorstehenden Berichtssaison, weil eher enttäuschende Ergebnisse erwartet würden. Gleichwohl würden Gesundheitswesen, der Basiskonsumgütersektor und die IT-Branche derzeit als die sichersten Optionen erscheinen, weil sie einen hohen Cashflow generieren würden. Die Finanz- und Versorgungsbranche dagegen seien weiterhin gefährdet. (27.03.2020/ac/a/m)



