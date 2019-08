Fitbit (ISIN: US33812L1026, WKN: A14S7U, Ticker Symbol: 5FB, NYSE-Ticker-Symbol: FIT) (-21,2%) hätten unter enttäuschenden Verkaufszahlen seiner neuen Smartwatch gelitten, woraufhin der Hersteller von Fitnessarmbändern die Umsatzprognose gesenkt habe.



Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) (-0,8%) seien Berichten zufolge Gegenstand von Kartelluntersuchungen der Federal Trade Commission (FTC) gewesen, welche die Übernahmen des Sozialen Netzwerks untersucht haben solle.



YUM Brands (ISIN: US9884981013, WKN: 909190, Ticker-Symbol: TGR, NYSE Ticker-Symbol: YUM) (+3,9%), Betreiber von Restaurantketten wie Taco Bell, Pizza Hut und KFC, habe sowohl beim bereinigten Nettogewinn als auch beim Umsatz die Markterwartungen übertroffen.



In den USA würden heute noch unter anderem die Energiekonzerne Chevron (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) und Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) vorbörslich Quartalszahlen vorlegen. In Europa würden Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF), RBS (ISIN: GB00B7T77214, WKN: A1JXTD, Ticker-Symbol: RYS1, London-Symbol: RBS) und Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) berichten. (02.08.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM (ISIN US7475251036, WKN 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) sank nach Verlautbarung seiner als schwach aufgefassten Quartalszahlen am Tag zuvor gestern um 2,7%, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der US-Chiphersteller habe zudem vor einem sich abkühlenden Smartphone-Markt gewarnt. Zudem dürfe QUALCOMM weiterhin keine Chips an den Großkunden Huawei liefern.