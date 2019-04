Stuttgart-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

67,80 EUR +9,44% (17.04.2019, 14:08)



Tradegate-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

67,80 EUR +8,43% (17.04.2019, 14:05)



NASDAQ-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

77,22 USD +9,61% (17.04.2019, 14:11, vorbörslich)



ISIN QUALCOMM-Aktie:

US7475251036



WKN QUALCOMM-Aktie:

883121



Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCI



NASDAQ Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCOM



Kurzprofil QUALCOMM Inc.:



QUALCOMM (ISIN US7475251036 / WKN 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. QUALCOMM ist der drittgrößte Chiphersteller der Welt. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM. (17.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse des Analysten Vijay Rakesh von Mizuho Securities USA:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Vijay Rakesh von Mizuho Securities USA seine Kaufempfehlung für die Aktien von QUALCOMM Inc. ( ISIN US7475251036 WKN 883121 , Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM).QUALCOMM Corp und Apple Inc. haben ihre Patentstreitigkeiten beendet und eine Einigung erzielt. Damit würden alle Gerichtsverfahren wegfallen.Ab dem Juni-Quartal werde QUALCOMM im Lizenzgeschäft einen unmittelbaren Sprung machen. Das Unternehmen habe mit Apple eine auf sechs Jahre laufende Lizenzvereinbarung getroffen.Analyst Vijay Rakesh setzt das Kursziel für die QUALCOMM-Aktie von 62,00 auf 82,00 USD herauf.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze QUALCOMM-Aktie: