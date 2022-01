Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil QUALCOMM Inc.:



QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. QUALCOMM ist der drittgrößte Chiphersteller der Welt. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM. (05.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von QUALCOMM Inc. (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Apple habe gezeigt, dass Chips auf Basis der Arm-Architektur auch auf PCs und Notebooks konkurrenzfähig seien, und damit einen Markt attackiert, der eigentlich von Intels x86-Prozessoren beherrscht worden sei. Doch für Intel komme es noch dicker: Denn jetzt wolle auch noch der Mobile-Spezialist QUALCOMM dem Platzhirsch dessen Führungsposition im PC-Geschäft streitig machen.Aktuell würden bei Windows-Computern x86-Prozessoren dominieren, auf deren Entwicklung sich Intel aber auch AMD spezialisiert hätten. Bei Smartphones und Tablets habe sich dagegen die Architektur des britischen Chip-Designers Arm durchgesetzt. Nachdem Apple bei seinen Macs den Umstieg auf Arm-basierte Prozessoren aus eigener Entwicklung eingeleitet habe, wolle QUALCOMM nun auch den Markt für Windows-PCs in diese Richtung treiben."Der Übergang zu Arm-Technologie ist unausweichlich", habe QUALCOMM-Chef Cristiano Amon am Dienstag auf der Technik-Messe CES in Las Vegas gesagt. Windows-Geräte mit Arm-Prozessoren gebe es zwar schon seit einigen Jahren. Sie seien bisher aber von Einschränkungen bei den Funktionen zurückgehalten worden. Amon habe eingeräumt, dass es Skeptiker gebe. Aber die PCs hätten sich verändert. Ihre nächsten Generationen würden anders sein als aktuelle.Nach Apple strebe nun auch QUALCOMM den radikalen Umbruch auf dem PC-Prozessoren-Markt an. Intel, das mit dem Erstarken von AMD bereits ordentlich Marktanteile verloren habe, habe sich auf der CES aber entschlossen gezeigt, seinen Platz im PC-Markt zu verteidigen.QUALCOMM sei hingegen auf breiter Front auf Angriffskurs mit dem Ziel sich weiter vom Smartphone-Geschäft zu diversifizieren. Der Chipkonzern wolle in Zukunft auch eine größere Rolle im Autogeschäft spielen und habe auf der CES Deals mit Volvo, Honda und Renault bekannt gegeben. Einen weiteren Zukunftsmarkt sehe QUALCOMM in AR/VR-Brillen. Die Firma werde hier einen speziellen Chip für eine neue Brille von Microsoft entwickeln.Neue Prozessoren und Wireless-Chips für den Internet-of-Things-Markt würden QUALCOMMs Wachstumspotenzial erhöhen. Das Management hält eine Versiebenfachung des adressierbaren Marktes auf 700 Milliarden Dollar für möglich - und "Der Aktionär" aufgrund dieser Aussichten kräftig steigende Kurse bei der QUALCOMM-Aktie, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 05.01.2022)Mit Material von dpa-AFX