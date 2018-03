Tradegate-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

QUALCOMM (ISIN US7475251036 / WKN 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. QUALCOMM ist der drittgrößte Chiphersteller der Welt. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM.

Charlotte (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse von Analyst Tal Liani von BofA Merrill Lynch Research:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Tal Liani vom Investmenthaus BofA Merrill Lynch Research die Aktien von QUALCOMM ( ISIN US7475251036 WKN 883121 , Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) zum Kauf.Nach dem gescheiterten Übernahmeversuch durch Broadcom halten die Analysten von BofA Merrill Lynch Research die Aussichten von QUALCOMM Inc. in Bezug auf den Abschluss des NXP Semiconductor-Kaufs und das Lizenzgeschäft für positiv.Der Wert des Unternehmens sehe attraktiv aus, so der Analyst Tal Liani, der ein Kursziel von 75,00 USD veranschlagt.In ihrer QUALCOMM-Aktienanalyse nehmen die Analysten von BofA Merrill Lynch Research die Coverage mit einem "buy"-Votum wieder auf.Börsenplätze QUALCOMM-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:48,64 EUR +0,64% (15.03.2018, 16:41)