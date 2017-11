Tradegate-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

55,52 EUR -0,81% (15.11.2017, 14:17)



NASDAQ-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

66,75 USD -0,38% (15.11.2017, 14:24, vorbörslich)



ISIN QUALCOMM-Aktie:

US7475251036



WKN QUALCOMM-Aktie:

883121



Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCI



NASDAQ Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCOM



Kurzprofil QUALCOMM Inc.:



QUALCOMM (ISIN US7475251036 / WKN 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. QUALCOMM ist der drittgrößte Chiphersteller der Welt. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM.

(15.11.2017/ac/a/n)

Toronto (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse von Analyst Amit Daryanani von RBC Capital Markets:Laut einer Aktienanalyse bekräftigt Analyst Amit Daryanani von RBC Capital Markets im Hinblick auf die Aktien von QUALCOMM Inc. ( ISIN US7475251036 WKN 883121 , Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) seine Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.QUALCOMM Inc. habe die Bestrebungen von Broadcom Ltd. im Hinblick auf eine Übernahme formal zurückgewiesen. Die Analysten von RBC Capital Markets zeigen sich nicht überrascht.Der nächste Schritt von Broadcom sei wahrscheinlich ein Übernahmeangebot für die Aktionäre. Unter dem Strich dürfte eine höhere Offerte stehen.Analyst Amit Daryanani glaubt, dass die Aktionäre einem Deal mit Broadcom zustimmen würden, wenn das Angebot im oberen 70 USD/niedrigen 80 USD-Bereich liegen werde.Börsenplätze QUALCOMM-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:55,38 EUR -1,05% (15.11.2017, 13:56)