Tradegate-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

42,25 EUR +1,32% (27.04.2018, 15:09)



NASDAQ-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

50,75 USD +0,55% (27.04.2018, 15:14, vorbörslich)



ISIN QUALCOMM-Aktie:

US7475251036



WKN QUALCOMM-Aktie:

883121



Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCI



NASDAQ Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCOM



Kurzprofil QUALCOMM Inc.:



QUALCOMM (ISIN US7475251036 / WKN 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. QUALCOMM ist der drittgrößte Chiphersteller der Welt. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM.

(27.04.2018/ac/a/n)

Toronto (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse von Analyst Tim Long von BMO Capital Markets:In einer Aktienanalyse äußert Analyst Tim Long von BMO Capital Markets im Hinblick auf die Aktien von QUALCOMM Inc. ( ISIN US7475251036 WKN 883121 , Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) weiterhin die Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung.Trotz der guten FQ2-Ergebnisse habe QUALCOMM Inc. einen deutlichen schwächeren Ausblick auf das Juni-Quartal gegeben. Während das Chip-Geschäft weiterhin Leistung bringe, sehe der Royalty-Ausblick negativ aus, so die Analysten von BMO Capital Markets.Abgesehen von den Streitigkeiten mit Apple und Huawei erhalte QUALCOMM auch von anderen Lizenznehmern geringere Royalty-Raten. Angesichts der Unsicherheiten im Lizenzgeschäft und verschiedener behördlichen Untersuchungen sollten Investoren eine abwartende Haltung einnehmen, so der Ratschlag von Analyst Tim Long.In ihrer QUALCOMM-Aktienanalyse stufen die Analysten von BMO Capital Markets den Titel unverändert mit "market perform" ein und reduzieren das Kursziel von 70,00 auf 55,00 USD.Börsenplätze QUALCOMM-Aktie:Xetra-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:42,25 EUR +2,10% (27.04.2018, 14:38)