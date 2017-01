Tradegate-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

Kurzprofil QUALCOMM Inc.:



QUALCOMM (ISIN US7475251036 / WKN 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. QUALCOMM ist der drittgrößte Chiphersteller der Welt. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM.

Apple Inc. habe QUALCOMM Inc. wegen unlauterer Royalty-Praktiken verklagt. Die Analysten der Citigroup befürchten Abwärtsdruck auf die Royalty-Raten.Nichtsdestotrotz verdiene QUALCOMM als der Erfinder der CDMA-Technologie eine angemessene Lizenzgebühr für die Patente, so der Analyst Christopher Danely.In ihrer QUALCOMM-Aktienanalyse stufen die Analysten der Citigroup den Titel nach wie vor mit "neutral" ein und halten am Kursziel von 70,00 USD fest.