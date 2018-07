Tradegate-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

Kurzprofil QUALCOMM Inc.:



QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. QUALCOMM ist der drittgrößte Chiphersteller der Welt. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM. (23.07.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des QUALCOMM Inc. (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) unter die Lupe.Komme es zur Übernahme von NXP (ISIN: NL0009538784, WKN: A1C5WJ, Ticker-Symbol: VNX, NASDAQ-Symbol: NXPI) durch QUALCOMM oder sei der Deal ein für alle Mal Geschichte? Jetzt habe der niederländische Chip-Hersteller dem US-Käufer eine finale Deadline gesetzt. Bis Mittwoch solle QUALCOMM die Zustimmung einholen. Eine Verlängerung solle es nicht geben.Sollte der Deal scheitern, dürfte es die QUALCOMM-Anleger wenig treffen. Zwar habe der QUALCOMM die Übernahmen einst damit begründet, dass NXP helfen würde, mit Automotive einen wichtigen Wachstumsmarkt der Zukunft zu erschließen. Doch die Niederländer hätten selbst deutliche Wachstumsschwächen in dem vergangenen Quartalsbericht gezeigt und die Amerikaner seien dank einer starken Roadmap insbesondere bei der Zukunftstechnologie 5G gut aufgestellt.Kurzfristig komme auf QUALCOMM zwar eine Breakup-Gebühr in Höhe von zwei Milliarden Dollar zu - doch die Investoren dürften sich auf ein ordentliches Aktienrückkaufprogramm freuen. Hier könnten sich Trading-Chancen ergeben, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.07.2018)Börsenplätze QUALCOMM-Aktie:Xetra-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:50,00 EUR +0,79% (23.07.2018, 14:27)