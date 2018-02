Tradegate-Aktienkurs QSC-Aktie:

1,39 EUR +0,22% (22.02.2018, 16:07)



ISIN QSC-Aktie:

DE0005137004



WKN QSC-Aktie:

513700



Ticker-Symbol QSC-Aktie:

QSC



NASDAQ OTC Ticker-Symbol QSC-Aktie:

QSCGF



Kurzprofil QSC AG:



Die QSC AG (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QSC, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF) bietet mittelständischen Unternehmen umfassende ITK-Services aus einer Hand: von der Telefonie, Datenübertragung, Housing, Hosting bis zu IT-Outsourcing und IT-Consulting. Als SAP Gold Partner und Microsoft Gold Certified Partner verfügt die QSC AG zudem über Spezialwissen im Bereich der SAP- und Microsoft-Implementierung. Eigenentwickelte Cloud-Services für unterschiedlichste Anwendungen runden das Portfolio ab.



Mit eigener hochmoderner Netzinfrastruktur sowie TÜV und ISO-zertifizierten Rechenzentren in Deutschland zählt QSC zu den führenden mittelständischen Anbietern von ITK-Dienstleistungen in Deutschland. Das Unternehmen bietet sowohl maßgeschneiderte Lösungen für individuelle ITK-Anforderungen als auch ein modulares Produkt-Portfolio für kleinere Geschäftskunden und Vertriebspartner.

(22.02.2018/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - QSC-Aktienanalyse des Analysten Henning Steinbrink von ODDO BHF:Henning Steinbrink, Aktienanalyst von ODDO BHF, hält im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse an seiner neutralen Haltung in Bezug auf die Aktien des Telekomdienstleisters QSC AG (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QSC, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF) fest.Anlässlich einer Investoren-Konferenz habe die QSC AG keine bedeutenden Nachrichten veröffentlicht. Hinsichtlich der laufenden Reorganisation, der Transformation zu einem Cloud-basierten IT Service-Provider und der Abspaltung des Telekommunikationssegments verbreite das Management aber Optimismus.QSC habe sich nicht zum Ausblick für 2018 geäußert. Die ODDO BHF-Analysten erwarten aber, dass das Unternehmen seine Planungen erfüllen wird. Auf Basis schlankerer Strukturen sollte QSC die Profitabilität erreichen, so der Analyst Henning Steinbrink.In ihrer QSC-Aktienanalyse stufen die Analysten von ODDO BHF den Titel unverändert mit "neutral" ein und bestätigen das Kursziel von 1,80 EUR.Börsenplätze QSC-Aktie:Xetra-Aktienkurs QSC-Aktie:1,39 EUR +3,26% (22.02.2018, 15:46)