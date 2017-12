XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

27,00 EUR -0,75% (22.12.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

26,20 EUR -2,13% (19.12.2017, 08:00)



ISIN QIAGEN-Aktie:

NL0012169213



WKN QIAGEN-Aktie:

A2DKCH



Ticker-Symbol QIAGEN-Aktie:

QIA



NASDAQ-Symbol QIAGEN-Aktie:

QGEN



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NASDAQ-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge), Angewandte Testverfahren (Forensik, Veterinärdiagnostik und Lebensmittelsicherheit), Pharma (pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen) sowie Forschung (Life Sciences) zur Verfügung. Zum 30. September 2016 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 4.700 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (27.12.2017/ac/a/t)





KJ Venl0 (www.aktiencheck.de) - QIAGEN nimmt Wertminderung latenter Steueransprüche vor - AktiennewsQIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NASDAQ-Symbol: QGEN) gibt bekannt, dass QIAGEN - hauptsächlich infolge der neuen US-Steuergesetzgebung - für das vierte Quartal 2017 eine außerordentliche Belastung des Konzern- Ergebnisses nach Steuern in Höhe von ca. 110-120 Mio. US-Dollar (ca. 0,47-0,52 US-Dollar pro Aktie) und für das Jahr 2018 zusätzlich eine außerordentliche Belastung nach Steuern in Höhe von ca. 7 Mio. US-Dollar (ca. 0,03 US-Dollar pro Aktie) einplant. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:Diese Belastungen wirken sich weder auf die Prognose des bereinigten Gewinns je Aktie von QIAGEN für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2017 noch auf die im Januar 2018 anstehende Prognose für das Gesamtjahr 2018 aus, da diese außerordentlichen Aufwendungen nicht in die bereinigten Ergebnisse einfließen werden.Von der Belastung im vierten Quartal 2017 entfallen ca. 100-110 Mio. US-Dollar auf Abschreibungen nicht zahlungswirksamer Posten in Zusammenhang mit latenten Steueransprüchen, die Neubewertung von latenten Steuerverbindlichkeiten und sonstige Steuerrückstellungen. QIAGEN hat weitere Restrukturierungsmaßnahmen eingeleitet, die einen Teil der Folgen der neuen US-Steuergesetzgebung begrenzen, für die im vierten Quartal 2017 eine zusätzliche Belastung in Höhe von ca. 10 Mio. US-Dollar nach Steuern eingeplant ist. Eine weitere Belastung in Höhe von ca. 7 Mio. US-Dollar nach Steuern ist als Folge der Restrukturierungsmaßnahmen für das Jahr 2018 geplant. QIAGEN weist darauf hin, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigten Effizienzprogramme mit diesen Maßnahmen nun abgeschlossen hat und für das Jahr 2018 keine weiteren wesentlichen Restrukturierungsaufwendungen erwartet, die nicht in Zusammenhang mit Unternehmensübernahmen stehen.QIAGEN plant im Rahmen der Ergebnismeldung für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2017, die für den 31. Januar 2018 vorgesehen ist, weitere Informationen bekanntzugeben. (Ad hoc-Mitteilung vom 22.12.2017)Börsenplätze QIAGEN-Aktie: