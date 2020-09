Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

42,25 EUR +0,38% (18.09.2020, 09:06)



XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

42,45 EUR -0,12% (17.09.2020, 17:35)



ISIN QIAGEN-Aktie:

NL0012169213



WKN QIAGEN-Aktie:

A2DKCH



Ticker-Symbol QIAGEN-Aktie:

QIA



NYSE-Symbol QIAGEN-Aktie:

QGEN



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmazeutische Entwicklung und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 5.100 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (18.09.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NASDAQ-Symbol: QGEN) unter die Lupe.Einige Monate habe Thermo Fisher Scientific um den Diagnostik-Spezialisten QIAGEN gebuhlt. Die geplante Milliarden-Übernahme sei dagegen wegen mangelnder Zustimmung der QIAGEN-Aktionäre gescheitert. Nun schlage das einstige Übernahmeziel selbst zu und erwerbe die restlichen Anteile an der amerikanischen NeuMoDx.QIAGEN lege 248 Mio. Dollar für die restlichen rund 80 Prozent an NeuMoDx auf den Tisch. 2018 sei QIAGEN mit einem Minderheitsanteil bei der Gesellschaft eingestiegen und habe sich damit eine Option für den Kauf der verbleibenden Anteile gesichert.Mit der Übernahme komplettiere das TecDAX-Unternehmen sein Portfolio an automatisierten molekularen Testlösungen auf Basis der bewährten PCR-Technologie, heiße es. "NeuMoDx hat eine einzigartige Plattform entwickelt, die in der Coronavirus-Pandemie ihren unschätzbaren Wert unter Beweis gestellt hat", erklärt QIAGEN-CEO Thierry Bernard. "QIAGEN erweitert damit sein Portfolio an automatisierten Testlösungen und gewinnt einen weiteren Treiber künftigen Wachstums hinzu."Michel Doepke von "Der Aktionär" rät bei der QIAGEN-Aktie dabei zu bleiben! (Analyse vom 18.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze QIAGEN-Aktie: