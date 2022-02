Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

44,78 EUR +3,95% (09.02.2022, 10:43)



XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

44,97 EUR +4,58% (09.02.2022, 10:28)



ISIN QIAGEN-Aktie:

NL0012169213



WKN QIAGEN-Aktie:

A2DKCH



Ticker-Symbol QIAGEN-Aktie:

QIA



NYSE-Symbol QIAGEN-Aktie:

QGEN



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 5.600 Mitarbeiter an über 35 Standorten 1.200 hiervon am Standort in Hilden. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (09.02.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) unter die Lupe.Die wegen der Omikron-Virusvariante hohe Nachfrage nach seinen Corona-Tests habe QIAGEN ein unerwartet starkes Schlussquartal beschert. Deutlicher Schub sei zugleich von den übrigen Produkten des Konzerns gekommen. Anstatt des befürchteten Umsatzrückgangs habe der Erlös des Diagnostikspezialisten und Labordienstleisters in den letzten drei Monaten des Jahres zugelegt. Im neuen Jahr stelle sich das Management aber auf eine Delle ein.Die Führung zeige sich aber zuversichtlicher als Analysten, die im Schnitt bislang noch weniger für 2022 auf dem Zettel gehabt hätten. Rückenwind erhoffe sich der Konzern von seinem "Non-Covid"-Portfolio, das in diesem Jahr prozentual zweistellig wachsen solle. Damit wolle QIAGEN den womöglich nachlassenden Rückenwind durch die Corona-Krise auffangen.Die QIAGEN-Aktie könne dementsprechend am heutigen Mittwochmorgen leicht zulegen. Charttechnisch sei sie jedoch nach wie vor angeschlagen. Die QIAGEN-Aktie sei vor Kurzem unter die 200-Tage-Linie gerutscht. Diese gelte es nun rasch zurückzuerobern. Bewertungstechnisch sei QIAGEN auf dem aktuellen Niveau allerdings in jedem Fall attraktiv. Auch Übernahmeinteressanten könnten das Papier weiter im Blick haben. Anleger sollten an Bord bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze QIAGEN-Aktie: