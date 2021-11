Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

49,31 EUR +0,28% (16.11.2021, 08:50)



XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

49,00 EUR +4,26% (16.11.2021, 17:35)



ISIN QIAGEN-Aktie:

NL0012169213



WKN QIAGEN-Aktie:

A2DKCH



Ticker-Symbol QIAGEN-Aktie:

QIA



NYSE-Symbol QIAGEN-Aktie:

QGEN



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 5.600 Mitarbeiter an über 35 Standorten 1.200 hiervon am Standort in Hilden. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (17.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) unter die Lupe.Übernahmespekulationen hätten die QIAGEN-Aktie am Dienstag auf den höchsten Stand seit 21 Jahren katapultiert. Am Markt herumgereichte Gerüchte hätten das Papier des Gendiagnostik- und Biotechunternehmens erstmals seit 2000 über die 50-Euro-Marke gehievt. Der Schwung habe allerdings wieder nachgelassen, am Ende sei noch ein Plus von 4,3% auf 49 Euro zu Buche gestanden.Im vergangenen Jahr sei ein Übernahmeversuch durch den US-Technologiekonzern Thermo Fisher Scientific am Widerstand der QIAGEN-Aktionäre gescheitert. Seitdem seien jedoch Spekulationen um weitere Interessenten immer wieder hochgekocht. Vor wenigen Tagen erst seien Gerüchte aufgekommen, QIAGEN lote eine Fusion mit dem französischen Wettbewerber Biomerieux aus."Der Aktionär" die QIAGEN-Aktie im Januar 2020 bei 31,46 Euro zum Kauf empfohlen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze QIAGEN-Aktie: