Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

44,17 EUR +0,23% (20.08.2020, 10:19)



ISIN QIAGEN-Aktie:

NL0012169213



WKN QIAGEN-Aktie:

A2DKCH



Ticker-Symbol QIAGEN-Aktie:

QIA



NYSE-Symbol QIAGEN-Aktie:

QGEN



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmazeutische Entwicklung und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 5.100 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com (20.08.2020/ac/a/t)



Die milliardenschwere Übernahme des Biotechunternehmens QIAGEN (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) durch den US-Technologiekonzern Thermo Fisher ist geplatzt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Mit Auslaufen des Übernahmeangebots am 10. August sei die Offerte lediglich für 47,02 Prozent des ausstehenden QIAGEN-Aktienkapitals angenommen worden. Damit seien die Übernahmebedingungen nicht erfüllt und die Kaufvereinbarung nichtig. Zur Erinnerung: Im Juli hätten die Amerikaner die Offerte von 39 auf 43 Euro je Aktie aufgestockt und die Mindestannahmeschwelle von 75 auf 66,67 Prozent gesenkt. QIAGEN habe nach dem Scheitern mitgeteilt, dass die "erfolgreiche Wachstumsstrategie mit dem Ziel einer deutlichen Wertsteigerung für Aktionäre und andere Interessengruppen" fortgesetzt werden solle.Interessanterweise sei es nur kurzfristig zu einem Kursrücksetzer auf 40,10 Euro gekommen, ehe sich die QIAGEN-Aktie wieder habe erholen können. Der Grund: QIAGEN gehöre dank seiner Corona-Tests zu den Gewinnern der Pandemie und habe deshalb zuletzt auch gute Quartalsergebnisse ausgewiesen. Viele Investoren seien daher der Meinung, dass QIAGEN inzwischen mehr wert sei als 43 Euro. Einer davon sei der Hedgefonds Davidson Kempner, der noch Anfang August seinen Anteil an QIAGEN von 7,3 auf 8 Prozent aufgestockt und seine Anteile nicht angedient habe. Auch einige Analysten sind der Meinung, dass QIAGEN noch Kurspotenzial hat, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 33/2020)