XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

40,36 EUR -0,25% (14.07.2020, 16:03)



Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

40,41 EUR +1,25% (14.07.2020, 16:00)



ISIN QIAGEN-Aktie:

NL0012169213



WKN QIAGEN-Aktie:

A2DKCH



Ticker-Symbol QIAGEN-Aktie:

QIA



NYSE-Symbol QIAGEN-Aktie:

QGEN



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge), Angewandte Testverfahren (Hauptsächlich Forensik), Pharma (pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen) sowie Forschung (Life Sciences) zur Verfügung. Zum 30. September 2018 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 4.900 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (14.07.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NASDAQ-Symbol: QGEN) unter die Lupe.Betrachte man die Entwicklung der drei im MDAX notierten Biotech-Firmen in den vergangenen drei Monaten, so habe sich die Aktie von MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200) mit einem Plus von 29 Prozent ganz klar am besten entwickelt. QIAGEN folge mit einem Plus von 11,3 Prozent auf Rang zwei und Evotec (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480) mit plus 6,1 Prozent auf Platz drei.Im Wochenvergleich zeichne sich jedoch bei QIAGEN deutliche Stärke ab. QIAGEN habe zuletzt gleich mehrere positive News melden können. Das Diagnostikunternehmen gehe von einer weiter starken Nachfrage nach Testprodukten für das Coronavirus aus. So erwarte QIAGEN für das Q3 einen währungsbereinigten Anstieg des Nettoumsatzes von 16 bis 21 Prozent, wie das Unternehmen am Montag in Venlo bekannt gegeben habe. Im Vorjahresvergleich habe QIAGEN 383 Millionen Dollar erlöst. Der bereinigte EPS solle währungsbereinigt um 45 bis 60 Prozent auf etwa 0,52 bis 0,58 Dollar zulegen. Dies sei an der Börse positiv aufgenommen worden.Die DZ BANK habe den fairen Wert für QIAGEN von 39 auf 43 Euro erhöht, das Rating aber auf "halten" belassen. Nach einem sehr starken Ausblick von QIAGEN halte es Analyst Sven Kürten für eher unwahrscheinlich, dass Thermo Fischer bei der Übernahme von QIAGEN eine Annahmequote von 75 Prozent erreiche beim Angebotspreis von 39 Euro. Seines Erachtens werde Thermo Fisher das Angebot entweder deutlich erhöhen - oder aber von dem Deal zurücktreten, so der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze QIAGEN-Aktie: