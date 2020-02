XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

32,72 EUR +1,52% (07.02.2020, 12:28)



Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

32,67 EUR +0,18% (07.02.2020, 12:39)



ISIN QIAGEN-Aktie:

NL0012169213



WKN QIAGEN-Aktie:

A2DKCH



Ticker-Symbol QIAGEN-Aktie:

QIA



NYSE-Symbol QIAGEN-Aktie:

QGEN



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge), Angewandte Testverfahren (Hauptsächlich Forensik), Pharma (pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen) sowie Forschung (Life Sciences) zur Verfügung. Zum 30. September 2018 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 4.900 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (07.02.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gendiagnostik- und Biotechnologieunternehmens QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) unter die Lupe.QIAGEN zähle am Freitag zu den gefragtesten mittelgroßen Werten im deutschen Aktienhandel. Mit einem Plus von 0,8 Prozent liege sie hinter METRO und LEG Immobilien auf Platz 3 der besten Werte des Tages im MDAX. Beflügelt werde der Aktienkurs von neuen Übernahmegerüchten. Das bei Fusionen und Übernahmen als gut informiert geltende Internetmedium CTFN sehe QIAGEN weiter in Übernahmegesprächen. Im Dezember seien solche Planspiele von Konkurrenten noch abgesagt worden.Am Dienstagabend habe QIAGEN die Zahlen für das vergangene Quartal und das Gesamtjahr 2019 publiziert. Aufgrund des schleppenden China-Geschäfts habe QIAGEN jedoch deutlich an Wachstumstempo eingebüßt. 2019 habe der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent auf 1,53 Mrd. Dollar (1,39 Mrd. Euro) zugelegt, wie QIAGEN mitgeteilt habe. Ein Jahr zuvor habe das Wachstum noch bei sechs Prozent gelegen. Das um Sonder- und Währungseffekte bereinigte EPS habe bei 1,43 Dollar gelegen, ein Plus von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr. Unter dem Strich habe QIAGEN einen Verlust von 41,5 Mio. Dollar verbucht. 2018 habe am Ende noch ein Gewinn von 190,4 Mio. Dollar gestanden.Für das laufende Jahr habe sich das Management nun eine Umsatzsteigerung von währungsbereinigt drei bis vier Prozent vorgenommen. Das bereinigte EPS solle bei 1,52 bis 1,54 Dollar liegen. Jedoch habe QIAGEN damit dennoch die Prognosen der Analysten übertreffen können.Anleger sollten daher investiert bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 07.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze QIAGEN-Aktie: