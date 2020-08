Börsenplätze QIAGEN-Aktie:



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge), Angewandte Testverfahren (Hauptsächlich Forensik), Pharma (pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen) sowie Forschung (Life Sciences) zur Verfügung. Zum 30. September 2018 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 4.900 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (05.08.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NASDAQ-Symbol: QGEN) unter die Lupe.Auf den ersten Blick gute Zahlen hätten die Anleger von QIAGEN am Mittwoch nicht zum Zugreifen ermutigt. Für die Papiere sei es als MDAX-Schlusslicht um 1,7 Prozent auf 40,48 Euro bergab gegangen. Erstmals seit fast vier Wochen, als bereits über ein kurz später erhöhtes Gebot von Thermo Fisher spekuliert worden sei, hätten sie am heutigen Mittwoch kurzzeitig wieder weniger als 40 Euro gekostet. Damit entferne sich das Papier weiter von den 43 Euro. Das US-Unternehmen Thermo Fisher sei bereit, bei einer Übernahme je Aktie zu zahlen.QIAGEN habe im zweiten Quartal wegen der rauschenden Nachfrage nach Corona-Tests Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Die Nettoerlöse seien um 16 Prozent auf 443,3 Millionen Dollar gestiegen, habe das Diagnostikunternehmen am Dienstagabend in Venlo mitgeteilt. Währungsbereinigt habe das Plus 19 Prozent betragen, wie das Unternehmen bereits im Juli angekündigt habe. Das operative Einkommen habe sich fast auf 118,7 Millionen Dollar verdoppelt. Unter dem Strich habe der Gewinn um 101 Prozent auf 89,8 Millionen Dollar zugelegt. Der währungsbereinigte Gewinn je Aktie sei wie zuvor prognostiziert auf 56 Cent gestiegen.Das Diagnostikunternehmen habe als ein starkes zweites Quartal hinter sich. Am Markt sei angesichts der Kursverluste aber betont worden, dass die Skepsis für das bald auslaufende Übernahmeangebot von Thermo Fisher größer werde. Der Aufsichtsrat von QIAGEN habe den Aktionären am Mittwoch erneut die Annahme empfohlen. Einem Händler zufolge steige die Wahrscheinlichkeit, dass die Offerte schiefgehe. Auch den neuen Preis hätten Aktionäre kritisiert. Das Angebot laufe in der kommenden Woche aus.Thermo Fisher habe eine frühere Offerte von 39 Euro je Anteilsschein bereits aufgestockt und wolle sich seither auch mit einem geringeren Anteil an QIAGEN zufriedengeben. So sei die Annahmeschwelle für das neue Gebot von 75 auf 66,67 Prozent gesenkt worden.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link