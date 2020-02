Börsenplätze QIAGEN-Aktie:



XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

32,57 EUR -2,37% (28.02.2020, 09:51)



Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

32,39 EUR -2,97% (28.02.2020, 10:06)



ISIN QIAGEN-Aktie:

NL0012169213



WKN QIAGEN-Aktie:

A2DKCH



Ticker-Symbol QIAGEN-Aktie:

QIA



NYSE-Symbol QIAGEN-Aktie:

QGEN



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge), Angewandte Testverfahren (Hauptsächlich Forensik), Pharma (pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen) sowie Forschung (Life Sciences) zur Verfügung. Zum 30. September 2018 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 4.900 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (28.02.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gendiagnostik- und Biotechnologieunternehmens QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) unter die Lupe.Aktien von Unternehmen, die für Hoffnung im Kampf gegen das Coronavirus sorgen würden, seien derzeit an der Börse gefragt. Zu diesen Werten zähle auch das deutsche Biotech-Unternehmen QIAGEN. Die Nachricht, dass das Unternehmen mit der weltweiten Auslieferung von Coronavirus-Testkits begonnen habe, habe bereits vor einigen Tage für Aufschwung bei der Aktie gesorgt. Am Donnerstag habe der QIAGEN-Interimschef Thierry Bernard zudem bekannt gegeben, dass am Montag Testkits zum Nachweis des Coronavirus an die US-Gesundheitsbehörde FDA zur Prüfung geschickt würden. Dies habe der Aktie einen weiteren Kursanstieg beschert. Zuletzt sei außerdem bekannt geworden, dass der US-Bundesstaat Kalifornien zur Bekämpfung des Coronavirus-Ausbruchs deutlich mehr Menschen auf das Virus testen wolle.Das neu entwickelte QIAstat-Dx Respiratory Panel 2019-nCoV-Testkit sei, wie QIAGEN Mitte der Woche bekannt gegeben habe, an vier Krankenhäuser in China geliefert worden. QIAGEN arbeite auch daran, QIAstat-Dx-Testkits an öffentliche Gesundheitseinrichtungen in anderen Regionen, einschließlich Europa und Südostasien zu versenden, habe es geheißen."Wir arbeiten eng mit Behörden und Kunden auf der ganzen Welt zusammen, um eine schnelle und genaue Diagnose für den Kampf gegen diese tödliche Infektionskrankheit zu ermöglichen", habe Thierry Bernard, Interim-CEO von QIAGEN gesagt.Tests wie QIAstat-Dx seien in der Lage, innerhalb von etwa einer Stunde ein Ergebnis zu liefern. Sie seien von unschätzbarem Wert, um herauszufinden, welcher Erreger die Symptome eines Patienten verursachen könne, und um sicherzustellen, dass er oder sie korrekt behandelt und Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit umgesetzt würden, heiße es vonseiten QIAGENs.Marion Schlegel von "Der Aktionär" bleibt weiterhin zuversichtlich - zum einen, was die Auslieferung der Tests angeht, zum anderen auch, dass sich in den kommenden Monaten möglicherweise auf der Übernahmeseite noch etwas tun wird. (Analyse vom 28.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Qiagen.