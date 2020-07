XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

42,10 EUR +0,26% (17.07.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

42,01 EUR -0,21% (17.07.2020, 22:26)



ISIN QIAGEN-Aktie:

NL0012169213



WKN QIAGEN-Aktie:

A2DKCH



Ticker-Symbol QIAGEN-Aktie:

QIA



NYSE-Symbol QIAGEN-Aktie:

QGEN



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge), Angewandte Testverfahren (Hauptsächlich Forensik), Pharma (pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen) sowie Forschung (Life Sciences) zur Verfügung. Zum 30. September 2018 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 4.900 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (18.07.2020/ac/a/t)





KJ Venlo (www.aktiencheck.de) - Shortseller Polar Asset Management Partners Inc. hat Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der QIAGEN N.V. massiv zurückgefahren:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Polar Asset Management Partners Inc. haben ihr Engagement in den Aktien des Biotech-Unternehmens QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NASDAQ-Symbol: QGEN) unter die Offenlegungsschwelle gesenkt.Die Finanzprofis des Hedgefonds Polar Asset Management Partners Inc. mit Sitz in Toronto, Kanada, haben am 16.07.2020 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 1,23% auf 0,43% der QIAGEN N.V.-Aktien abgebaut.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der QIAGEN N.V.:0,74% BNP PARIBAS SA (27.08.2018)0,51% Weiss Asset Management LP (31.08.2018)0,43% Polar Asset Management Partners Inc. (16.07.2020)Börsenplätze QIAGEN-Aktie: