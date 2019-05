XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge), Angewandte Testverfahren (Hauptsächlich Forensik), Pharma (pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen) sowie Forschung (Life Sciences) zur Verfügung. Zum 30. September 2018 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 4.900 Mitarbeiter an über 35 Standorten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens QIAGEN N.V.(ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) unter die Lupe.Der Biotech-Titel gewinne zu Wochenbeginn 2,9% auf 34,53 Euro. Damit sei QIAGEN der größte Gewinner des Tages im TecDAX noch vor Wirecard und Telefónica Deutschland. Beflügelt werde das Papier von einer Erfolgsmeldung in den USA: Wie QIAGEN in einer Meldung vom heutigen Montag bekannt gebe, habe man grünes Licht für QIAstat-Dx erhalten. Das Gerät komme u.a. bei Testverfahren zum Nachweis schwer diagnostizierbarer Atemwegsinfektionen zum Einsatz. QIAGEN zeige sich optimistisch: Im Bereich der Atemwegssyndrome und Grippetests schätze das Unternehmen den gesamten adressierbaren Markt auf etwa 1,5 Mio. Tests pro Jahr in den USA. QIAGEN erhoffe sich, QIAstat-Dx künftig auf bis zu 48 Anwendungsbereiche ausdehnen zu können. Es sei eine tiefe Pipeline geplant, die sich auch auf die Bereiche Infektionskrankheiten, Onkologie, Begleitdiagnostik und andere Krankheitsbereiche erstrecken werde.Aus charttechnischer Sicht gebe die QIAGEN-Aktie nun wieder ein starkes Bild ab. Nachdem der TecDAX-Titel Anfang Mai unter die 200-Tage-Linie gerutscht sei, habe er diese wichtige Unterstützung schnell zurückerobert.Anleger, die seit der Empfehlung des AKTIONÄR im Juni 2016 bei der QIAGEN-Aktie investiert seien, könnten sich inzwischen über ein Kursplus von mehr als 86% freuen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze QIAGEN-Aktie: