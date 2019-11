Börsenplätze QIAGEN-Aktie:



XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

34,17 EUR +1,79% (15.11.2019, 11:33)



Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

34,20 EUR +1,33% (15.11.2019, 11:48)



ISIN QIAGEN-Aktie:

NL0012169213



WKN QIAGEN-Aktie:

A2DKCH



Ticker-Symbol QIAGEN-Aktie:

QIA



NYSE-Symbol QIAGEN-Aktie:

QGEN



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge), Angewandte Testverfahren (Hauptsächlich Forensik), Pharma (pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen) sowie Forschung (Life Sciences) zur Verfügung. Zum 30. September 2018 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 4.900 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (15.11.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gendiagnostik- und Biotechnologieunternehmens QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) unter die Lupe.Die Aktie des Biotech- und Gendiagnostik-Unternehmens QIAGEN habe in den vergangenen Wochen eine beeindruckende Aufholjagd hingelegt. Am gestrigen Donnerstag habe der Wert noch einmal einen kräftigen Kurssprung hingelegt und ein charttechnisches Kaufsignal generiert. Grund für das deutliches Kursplus am Donnerstag sei ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg gewesen, wonach der Technologiekonzern Thermo Fischer Scientific möglicherweise den größten deutschen Biotech-Konzern übernehmen wolle. Auch zum Wochenschluss lege das Papier von QIAGEN weiter zu. Der Wert profitiere dabei von einer Kaufempfehlung von Evercore ISI.Thermo Fisher Scientific habe das Unternehmen wegen einer möglichen Übernahme angesprochen, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet. Beide Unternehmen hätten für eine Stellungnahme zunächst nicht erreicht werden können. Es gebe keine Gewissheit, dass es zu einer Transaktion komme, habe es in den Kreisen weiter geheißen. Andere Bieter für QIAGEN könnten zudem auf den Plan treten.Nachdem zuletzt bereits die US-Bank J.P. Morgan die Aktie von QIAGEN von "underweight" auf "overweight" hochgestuft habe, hätten auch die Analysten von Evercore ISI nachgelegt. Sie hätten die Aktie nach dem Bloomberg-Bericht über eine mögliche Übernahme durch Thermo Fisher von "in-line" auf "outperform" hochgestuft. Analyst Luke Sergott sehe darin eine gute strategische Option. QIAGEN biete attraktive Geschäfte, habe er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Nach zuletzt zwei Quartalen mit verfehlten Erwartungen und einem Wechsel an der Konzernspitze seien die Erwartungen nun wieder auf einem angemessenen Niveau.Nach dem gestrigen Kurssprung könne die Aktie von QIAGEN auch am Freitag weitere Gewinne verbuchen. Am Vormittag gewinne das Papier gut 2 Prozent und sei damit der Spitzenreiter des Tages im MDAX. Anleger, die die Korrektur im Oktober zum Einstieg genutzt hätten, könnten sich bereits über gute Gewinne freuen. Am Donnerstag sei dem Papier von QIAGEN mit dem Sprung über die 200-Tage-Linie ein charttechnisches Kaufsignal gelungen. Langfristig bleibe "Der Aktionär" optimistisch.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link