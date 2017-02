Initiativen zur Aufrechterhaltung einer stärkeren Umsatzdynamik bei gleichzeitiger Erzielung von Margenzuwächsen



QIAGEN hat mehrere Initiativen eingeleitet, die die beschleunigte Umsatzdynamik unterstützen und gleichzeitig Effizienz und Verantwortlichkeiten verbessern sollen, um weitere Margenzuwächse zu ermöglichen. Im vierten Quartal 2016 wurden wichtige zielgerichtete Maßnahmen ergriffen, die 2017 fortgeführt werden sollen. Im vierten Quartal 2016 wurden Restrukturierungskosten vor Steuern in Höhe von $79,1 Mio. ($0,24 je Aktie nach Steuern) erfasst, einschließlich nicht zahlungswirksamer Posten in Höhe von ca. $42,4 Mio. Wie bereits angekündigt, sind für 2017 für diese Initiativen Restrukturierungskosten vor Steuern in Höhe von etwa $10 Mio. (oder etwa $0,03 je Aktie nach Steuern) vorgesehen.



Synthetischer Aktienrückkauf im Januar 2017 abgeschlossen



Im Januar 2017 schloss QIAGEN einen synthetischen Aktienrückkauf ab, der eine direkte Kapitalrückzahlung mit einer Zusammenlegung von Aktien (Reverse Stock Split) kombiniert. Die Kapitalrückzahlung erfolgte im Rahmen der Zusage, $300 Mio. an die Aktionäre zurückfließen zu lassen. Die Transaktion war im August 2016 angekündigt worden und verfolgte einen bereits von mehreren großen, multinationalen niederländischen Unternehmen genutzten Ansatz, um Erträge an sämtliche Aktionäre auszuschütten, und zwar schneller und effizienter als dies im Rahmen eines herkömmlichen Rückkaufprogramms über die Börse möglich wäre. Im Rahmen der Transaktion wurden ca. $245 Mio. an die Aktionäre zurückgeführt, gleichzeitig reduzierte sich die Gesamtzahl an QIAGEN-Aktien um etwa 3,7% von 239,7 Mio. (davon 5,144 Mio. eigene Aktien) per 31. Januar 2017 auf 230,8 Mio. (davon 4,95 Mio. eigene Aktien) unmittelbar vor der Transaktion. QIAGEN beabsichtigt, den Rest der zugesagten Summe im Laufe des Jahres 2017 über Aktienrückkäufe am freien Markt zurückzuführen.



Veränderung im Executive Committee



Dr. Thomas Schweins wurde zum Senior Vice President für die Life Sciences Business Area berufen, um QIAGENs Geschäft in den Kundenbereichen Akademische Forschung, Pharma und Angewandte Testverfahren zu leiten. Die Funktion ergänzt seine derzeitige Rolle als Mitglied des Executive Committees mit Verantwortung für die Unternehmensstrategie, Marketing Services und Human Resources. Dr. Schweins ist seit 2004 bei QIAGEN und verantwortete zunächst QIAGENs Life Science Business als Vice President Marketing & Strategy, bevor er 2011 seine derzeitige Aufgabe übernahm. Dr. Schweins stieß nach vorangegangenen Stationen bei der Boston Consulting Group und der Hoechst AG / Aventis SA zu QIAGEN. Er verfügt über einen Doktortitel in Biochemie vom deutschen Max-Planck-Institut und einen Masterabschluss in Chemie von der University of Southern California in den Vereinigten Staaten, wo er seine weitere Post-Doc-Ausbildung absolvierte. Dr. Schweins tritt an die Stelle von Brad Crutchfield, der aus persönlichen Gründen von seiner Position zurückgetreten ist. QIAGEN möchte sich bei Herr Crutchfield für seine erfolgreiche Arbeit bedanken und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.



Ausblick



Für das Gesamtjahr 2017 bestätigt QIAGEN die frühere Prognose vom November 2016, die einen Anstieg des bereinigten Konzernumsatzes um ca. 6 bis 7% CER vorsieht. Dieser basiert auf einem Wachstum von etwa einem Prozentpunkt aus der Übernahme von Exiqon (Übernahme im Juni 2016) und OmicSoft (Übernahme im Januar 2017) sowie etwa 5-6 Prozentpunkten aus dem übrigen Portfolio (einschließlich der negativen Auswirkungen aus dem Umsatzrückgang bei HPV-Testprodukten in den USA in Höhe von einem Prozentpunkt). QIAGEN bestätigt ebenfalls die Prognose hinsichtlich des bereinigten verwässerten Gewinns je Aktie von etwa $1,25 bis 1,27 (CER) je Aktie. Diese Prognose basiert auf einem operativen und finanziellen Leverage, der die positiven Effekte aus dem Abschluss des Aktienrückkaufs über $300 Mio. bis Ende 2017 und aus Effizienzmaßnahmen des Jahres 2016 beinhaltet, nicht jedoch die für 2017 erwarteten Restrukturierungskosten von ca. $0,03 je Aktie. Basierend auf den Wechselkursen vom 31. Januar 2017 erwartet QIAGEN für das Geschäftsjahr 2017, dass die Wechselkursschwankungen gegenüber dem US-Dollar einen negativen Effekt von ca. zwei Prozentpunkten auf den Konzernumsatz und rund $0,02 je Aktie auf den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie haben werden. Nicht berücksichtigt bei diesen Erwartungen sind mögliche Akquisitionen, die im Laufe des Jahres 2017 abgeschlossen werden könnten.



Für das erste Quartal 2017 wird damit gerechnet, dass der Konzernumsatz bei konstanten Wechselkursen um ca. 4 bis 5% steigen wird, was erwartete negative Auswirkungen aus dem Umsatzrückgang bei HPV-Testprodukten in den USA in Höhe von zwei Prozentpunkten beinhaltet. Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie dürfte sich auf zugrunde liegender Basis auf ca. $0,21 bis 0,22 CER und auf etwa $0,18 bis 0,20 CER unter Berücksichtigung der erwarteten Restrukturierungskosten von etwa $0,02 bis 0,03 je Aktie belaufen. Basierend auf den Wechselkursen vom 31. Januar 2017 erwartet QIAGEN für das erste Quartal 2017, dass die Wechselkursschwankungen gegenüber dem US-Dollar einen negativen Effekt von ca. zwei Prozentpunkten auf den Konzernumsatz und von rund $0,01 je Aktie auf den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie haben werden.



Vorstellung der Quartalsergebnisse, Telefonkonferenz und Webcast



Eine Präsentation mit weiteren Informationen kann unter http://www.qiagen.com/de/about-us/investors/corporate-calendar/ heruntergeladen werden. Am Donnerstag, den 2. Februar 2017, um 15:00 Uhr MEZ (14:00 Uhr GMT / 9:00 Uhr EST) findet eine Telefonkonferenz statt. Die Telefonkonferenz kann auf dieser Website live mitverfolgt werden und ist danach als Aufzeichnung verfügbar.



Die Pressemeldung einschließlich der Tabellen mit Detailinformationen zu den Ergebnissen kann als PDF-Datei unter

https://www.qiagen.com/~/media/ac6e1bed5b6d4468922798f7f5c32513.ashx

abgerufen werden.



Verwendung der bereinigten Ergebnisse



QIAGEN berichtet die bereinigten Ergebnisse sowie die Ergebnisse unter konstanten Wechselkursen (CER) und andere Nicht-U.S.-GAAP-Kennzahlen (allgemein anerkannte Rechnungslegungsgrundsätze), um tiefergehende Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens zu gewähren. Diese umfassen die bereinigte Bruttomarge, das bereinigte operative Ergebnis, den Aktionären der QIAGEN N.V. zurechenbaren bereinigten Gewinn, den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie und den freien Cashflow. Bereinigte Ergebnisse sollten als zusätzliche Information zu den berichteten Ergebnissen gesehen werden, die nach GAAP erstellt werden, jedoch nicht als Ersatz für diese gewertet werden. Der freie Cashflow berechnet sich aus dem operativen Cashflow abzüglich der Auszahlungen für Sachanlagen. QIAGEN ist der Ansicht, dass bestimmte Bereinigungen für Sachverhalte vorgenommen werden sollten, die außerhalb der Kerngeschäftstätigkeit liegen, hohen periodischen Schwankungen unterliegen oder die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit denen der Mitbewerber oder mit früheren Geschäftsperioden beeinträchtigen. Darüber hinaus verwendet QIAGEN intern bei der Planung, Prognoseerstellung und Berichterstattung sowie zur Bewertung und Vergütung von Mitarbeitern Nicht-U.S.-GAAP-Kennzahlen sowie auf konstanten Wechselkursen beruhende Finanzkennzahlen. Bei dem Vergleich der aktuellen Performance mit historischen operativen Ergebnissen, die durchgängig auf bereinigter Basis dargestellt werden, verwendet QIAGEN auch bereinigte Ergebnisse. Aus diesen Gründen präsentieren wir auch bereinigte Ergebnisse ohne Berücksichtigung von Restrukturierungskosten aus dem vierten Quartal 2016. Zusätzliche Informationen sind in den Tabellen enthalten, die diesem Bericht beifügt sind.



Änderung bei Aufwandserfassung aus aktienbasierter Vergütung



Im vierten Quartal 2016 hat QIAGEN die "multiple attribution method" für die Aufwandserfassung aus aktienbasierter Vergütung übernommen und damit seiner Berichterstattung nach U.S. GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) und IFRS (International Financial Reporting Standards) angeglichen. QIAGEN erachtet diese Berichterstattung als vorteilhaft, da sie Aufwandserfassung und Laufzeit besser in Übereinstimmung bringt. Die Vorjahresergebnisse wurden nach der neuen Methodik angepasst, ohne dass sich dadurch eine signifikante Änderung ergeben hätte. Für die ersten neun Monate 2016 bleibt der bereinigte Gewinn je Aktie unverändert bei $0,72, da die Minderung des Vergütungsaufwandes nach Steuern um $2,1 Millionen durch einen Anstieg der verwässerten Anteile um 1,3 Millionen kompensiert wurde. Für das Gesamtjahr 2015 erhöht sich aufgrund der geänderten Methodik der bereinigte Gewinn je Aktie durch Rundung von $1,05 auf $1,06 dadurch, dass einer Reduktion des Vergütungsaufwandes nach Steuern eine um $3,0 Millionen höhere Anzahl verwässerter Anteile gegenübersteht. Die Änderung hat keinen Einfluss auf die Ergebnisse im vierten Quartal. Für weitere Informationen verweisen wir auf die Tabellen, die dieser Pressemeldung beigefügt sind.



"Wir haben unsere Position als weltweit führender Anbieter molekularer Tests gestärkt und erwarten für 2017 bedeutende Fortschritte.""Alle Kundengruppen und Regionen verzeichneten 2016 ein Wachstum, allen voran die Molekulare Diagnostik, ohne Berücksichtigung des erwarteten Umsatzrückgangs bei HPV-Testprodukten in den USA. Die Kundengruppen Akademische Forschung, Pharmazeutische Industrie und Angewandte Testverfahren wiesen ebenfalls ein gutes organisches Wachstum auf und profitierten von den Übernahmen von MO BIO und Exiqon, mit denen wir unser Sample-to-Insight-Portfolio weiter differenzieren. Zu den Highlights des Jahres 2016 zählen die Steigerung der Umsätze mit QuantiFERON-TB-Tests auf ein Wachstum von 25% auf Grundlage konstanter Wechselkurse (CER) sowie die Einreichung der US-Zulassung für die vierte Generation von QuantiFERON-TB Gold Plus. Unser GeneReader-NGS-System wurde von Laboren, die nach kostengünstigen Komplettlösungen für das Next-Generation-Sequencing verlangen, begeistert angenommen. Bei neuen Benchtop-Sequenziergeräten für die Onkologie haben seine Platzierungen einen Marktanteil von über 10% erreicht. Wir haben damit begonnen, Systemverbesserungen vorzunehmen und neue Genpanels einzuführen, die zum Aufbau eines vollständigen Menüs für Anwendungen in der Onkologie beitragen. Die QIAsymphony-Plattform übertraf ebenfalls unser für 2016 anvisiertes Ziel von insgesamt mehr als 1.750 Platzierungen, und verbuchte darüber hinaus bei den Verbrauchsmaterialien ein zweistelliges Wachstum. Im Bereich Personalisierte Medizin unterzeichnete QIAGEN weitere Vereinbarungen über die gemeinsame Entwicklung von Begleitdiagnostika und übertraf damit den Meilenstein von 20 Rahmenkooperationsverträgen mit Pharmaunternehmen. QIAGENs differenzierte Technologien in zukunftsweisenden Bereichen wie Liquid Biopsy, digital NGS und der Mikrobiom-Analyse erzielten 2016 ebenfalls ein robustes Wachstum. Die Bioinformatik wird zunehmend in unsere Sample-to-Insight-Lösungen integriert, und die kürzlich erfolgte Übernahme von OmicSoft wird dazu beitragen, unser Angebot im Bereich Datenmanagement und -analyse weiter zu differenzieren", sagte Peer Schatz."QIAGEN verfügt über eine differenzierte Marktposition, die auf unserer einzigartigen Fähigkeit aufbaut, unterschiedlichste Kundengruppen über das gesamte Spektrum – von der Grundlagenforschung bis zur klinischen Gesundheitsfürsorge – mit einem fokussierten Portfolio an molekularen Tests zu bedienen", sagte Peer Schatz. "Unsere Wachstumskurve bis 2020 ebnet den Weg für solides Umsatzwachstum, verbesserten operativen Leverage und höheren freien Cashflow, und damit hin zu einer gesteigerten Wertschöpfung."Ergebnisse des Gesamtjahres 2016Der Konzernumsatz stieg gegenüber 2015 um 4% zu tatsächlichen Kursen und um 6% bei konstanten Wechselkursen CER auf $1,34 Milliarden – bei nachteiligen Wechselkursbewegungen in Höhe von zwei Prozentpunkten. Der Konzernumsatz verzeichnete ein Plus von 8% CER ohne Berücksichtigung der Umsätze mit HPV-Testprodukten in den USA, die sich erwartungsgemäß mit zwei Prozentpunkten negativ auf die Ergebnisse des Gesamtjahres auswirkten und 2016 3% des Gesamtumsatzes ausmachten. Die organische Geschäftsexpansion trug solide vier Prozentpunkte CER zum Gesamtwachstum bei. Nahezu zwei Prozentpunkte zusätzliches Wachstum stammen aus der im Dezember 2015 getätigten Übernahme von MO BIO Laboratories Inc., einem auf dem Gebiet der Probentechnologie für Metagenomik und Mikrobiom-Analysen führenden Unternehmen, sowie der im Juni 2016 erfolgten Übernahme von Exiqon A/S, einem führenden Anbieter von RNA-Analysetechnologien.Die Kundengruppen Molekulare Diagnostik und Life Sciences sowie alle Regionen leisteten einen Beitrag zu Umsatzuwächsen bei Verbrauchsmaterialien und den damit verbundenen Umsätzen (+6% CER / 87% des Umsatzes) sowie bei Instrumenten (+5% CER / 13% des Umsatzes). Die Kundengruppe Molekulare Diagnostik (+7% CER / 50% des Umsatzes) erzielte bei konstanten Wechselkursen ein Wachstum von 10% ohne Berücksichtigung der Umsätze mit HPV-Testprodukten in den USA, während die Kundengruppen Angewandte Testverfahren, Pharmazeutische Industrie und Akademische Forschung solide einstellige Wachstumstrends (CER) verzeichneten, ergänzt durch Übernahmen. Im regionalen Vergleich entwickelte sich das Wachstum in der Region Asien-Pazifik/Japan (+11% CER) dank zweistelliger Zuwächse in China und Südkorea am stärksten, während die Region Europa/Naher Osten/Afrika (+8%) von dem Wachstum in Frankreich, Großbritannien, der Türkei und der Region Naher Osten profitierte und damit die schwächere Entwicklung in Deutschland mehr als ausgleichen konnte. Die Region Amerikas (+5% CER) verzeichnete dank eines soliden einstelligen Wachstums in den USA sowie zweistelliger Zuwächse in Brasilien und Mexiko ein Wachstum von 8% CER, ohne Berücksichtigung der rückläufigenUmsätze mit HPV-Testprodukten in den USA.Das operative Ergebnis betrug 2016 $98,8 Mio. gegenüber $179,5 Mio. im Vorjahr. Bereinigt um Kosten für Unternehmensübernahmen sowie Abschreibungen von im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen erworbenen immateriellen Vermögenswerten, sank das operative Ergebnis 2016 auf $256,6 Mio. gegenüber $318,4 Mio. im Vorjahr. Das vierte Quartal 2016 beinhaltete Restrukturierungskosten vor Steuern in Höhe von $68,2 Mio., die in Zusammenhang mit Initiativen zur Beschleunigung der Umsatzdynamik und zur Erzielung von Margenzuwächsen entstanden sind. Die bereinigte operative Marge lag 2016 bei 19% des Umsatzes gegenüber 25% im Vorjahr. Ohne die Restrukturierungskosten stieg das bereinigte operative Ergebnis 2016 gegenüber dem Vorjahr um 2% auf $324,8 Mio., so dass die bereinigte operative Marge bei 24% des Umsatzes lag.Der den Aktionären der QIAGEN N.V. zurechenbare Gewinn betrug 2016 $80,4 Mio. bzw. $0,34 je verwässerter Aktie (ausgehend von 239,0 Mio. verwässerten Aktien) gegenüber $130,1 Mio. bzw. $0,55 je Aktie (ausgehend von 238,6 Mio. verwässerten Aktien) im Vorjahr. Der bereinigte Konzerngewinn belief sich auf $207,9 Mio. bzw. $0,87 je Aktie ($0,90 CER) im Vergleich zu $252,6 Mio. bzw. $1,06 je Aktie im Vorjahr. Ohne die Restrukturierungskosten von $79,1 Mio. vor Steuern ($57,0 Mio. nach Steuern) belief sich der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie in 2016 auf $1,11 ($1,14 CER).Ergebnisse des vierten Quartals 2016Entsprechend dem Gesamtjahrestrend leisteten alle Kundengruppen und Regionen einen Beitrag zu den Umsatzuwächsen bei Verbrauchsmaterialien und den damit verbundenen Umsätzen (+8% CER / 86% des Umsatzes) sowie bei Instrumenten (+6% CER / 14% des Umsatzes). Die Kundengruppe Molekulare Diagnostik (+11% CER / 50% des Umsatzes) profitierte von der positiven Entwicklung des QuantiFERON Tests zur Erkennung latenter Tuberkulose, der ein Wachstum deutlich über seinem jährlichen Wachstumsziel von 25% CER verzeichnete. Im Bereich Life Sciences entwickelte sich die Kundengruppe Angewandte Testverfahren mit einem Wachstum von 10% CER am schnellsten, unterstützt durch einstellige Umsatzzuwächse bei den Kundengruppen Pharmazeutische Industrie und Akademische Forschung. Auf der regionalen Ebene verzeichneten sowohl die Region Europa/Naher Osten/Afrika (+10% CER) als auch die Region Asien-Pazifik/Japan (+14% CER) robuste Wachstumstrends, während die Region Amerikas (+5% CER) von Zuwächsen in den USA und Brasilien profitierte, denen jedoch in Mexiko aufgrund zeitlicher Verschiebungen bei nationalen Ausschreibungen deutlich schwächere Umsätze gegenüberstanden.Das operative Ergebnis betrug im vierten Quartal 2016 $4,2 Mio. gegenüber $57,2 Mio. im Vorjahreszeitraum. Bereinigt um die Kosten für Unternehmensübernahmen sowie Abschreibungen von im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen erworbenen immateriellen Vermögenswerten, sank das operative Ergebnis, um 52% auf $44,5 Mio. gegenüber $92,8 Mio. im Vorjahreszeitraum. Die bereinigte operative Marge lag bei 12% des Umsatzes gegenüber 27% im selben Zeitraum 2015. Ohne die im vierten Quartal 2016 angefallenen Restrukturierungskosten stieg das bereinigte operative Ergebnis um 21% auf $112,7 Mio., sodass die bereinigte operative Marge 31% des Umsatzes betrug.Der den Aktionären der QIAGEN N.V. zurechenbare Gewinn betrug $8,6 Mio. bzw. $0,04 je verwässerter Aktie (ausgehend von 239,6 Mio. verwässerten Aktien) gegenüber $50,9 Mio. bzw. $0,21 je Aktie (ausgehend von 238,6 Mio. verwässerten Aktien) im vierten Quartal 2015. Der bereinigte Konzerngewinn belief sich auf $36,5 Mio. bzw. $0,15 je Aktie ($0,16 CER), gegenüber $76,2 Mio. bzw. $0,32 je Aktie im Vorjahreszeitraum. Ohne die 2016 angefallenen Restrukturierungskosten belief sich der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie auf $0,39 ($0,41 CER).Bilanz und CashflowsZum 31. Dezember 2016 stiegen die liquiden Mittel auf $439,2 Mio. gegenüber $290,0 Mio. zum 31. Dezember 2015. Der operative Cashflow belief sich 2016 auf $341,6 Mio. und lag damit über den im Vorjahr verzeichneten $317,5 Mio. Der Erwerb von Sachanlagen sank 2016 von $97,8 Mio. auf $74,5 Mio., infolgedessen stieg der freie Cashflow um 22% von $219,7 Mio. auf $267,1 Mio. Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit betrug 2016 $179,1 Mio., einschließlich der $90,5 Mio. für den Erwerb von Exiqon A/S, im Vergleich zu $146,2 Mio. im Vorjahr. Der Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf $10,6 Mio. gegenüber $258,6 Mio. im Vorjahr, worin $251,9 Mio. für Schuldenrückzahlungen enthalten waren."QIAGEN hat seine für 2016 gesteckten Ziele für Umsatz, bereinigten Gewinn und freien Cashflow erreicht. Gleichzeitig haben wir gezielte Maßnahmen ergriffen, um das künftige Umsatzwachstum zu unterstützen und die operative Marge nach einer Investitionsperiode zu verbessern", sagte Roland Sackers, Chief Financial Officer der QIAGEN N.V. "Diese Ergebnisse sind wichtige Schritte auf unserem neuen Wachstumskurs bis 2020 und sie unterstützen die Realisierung unserer obersten Priorität – der Steigerung der Aktionärsrendite und Wertschöpfung. Wir setzen kontinuierlich auf eine disziplinierte Kapitalallokation. So nutzen wir beispielsweise den synthetischen Aktienrückkauf zur weiteren Optimierung unserer Bilanz und wahren gleichzeitig unsere Flexibilität zur Tätigung gezielter Übernahmen, wie etwa die Anfang 2017 erfolgte Akquisition von OmicSoft, die im Einklang mit unserer Strategie stehen, QIAGENs Führungsposition im Bereich molekulare Testverfahren weiter auszubauen."Fortsetzung des Wachstumskurses mit Sample-to-Insight-PortfolioMit seinem Sample-to-Insight-Portfolio nutzt QIAGEN Wachstumschancen und ermöglicht molekulare Tests über das gesamte Spektrum hinweg, von der Grundlagenforschung bis zur klinischen Gesundheitsfürsorge. Zu den jüngsten Entwicklungen gehören:- QIAGEN erreichte Ende 2016 das Ziel von 55 bis 60 Platzierungen des GeneReader® NGS-Systems und deckte damit über 10% des geschätzten Weltmarktes an neuplatzierten Benchtop-NGS-Sequenziergeräten für Anwendungen in der Onkologie ab. Im Januar wurden neue Leistungsverbesserungen bekannt gegeben, die einen höheren Output und verbesserte Durchlaufzeiten ermöglichen. Darüber hinaus wurden Pläne für die Einführung von mindestens fünf neuen GeneRead-QIAact-Panels, einschließlich tiefgehender Brust- und Lungenkrebs-Panels, sowie für die Einführung eines neuen Service, der die kundenspezifische Anpassung von Genpanels ermöglicht, verkündet. Die neue Sequenzierchemie soll Kunden in den USA im ersten Quartal 2017 vollumfänglich zur Verfügung stehen.- QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus), die vierte Generation des modernen Standards von QIAGEN zum Nachweis latenter Infektionen mit Tuberkulose (TB), wurde bei der US-Zulassungsbehörde FDA (U.S. Food and Drug Administration) zur Zulassung eingereicht. Dem Antrag vorangegangen war 2016 die Einführung von QFT-Plus in über 60 Ländern in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Asien und Lateinamerika, wo bereits mehr als 600.000 neue Tests verwendet wurden. Vor Kurzem wurde der Test von den Streitkräften der Republik Korea für das für 2017 vorgesehene Screening von über 340.000 Rekruten im Rahmen der nationalen Strategie zur Eliminierung der Krankheit ausgewählt.- Die OmicSoft Corporation wurde im Januar 2017 übernommen, um QIAGENs branchenführendes Portfolio an Bioinformatik-Lösungen weiter auszubauen. OmicSoft vermarktet eine Reihe von Tools, mit denen Kunden Datensätze analysieren und visualisieren und sie mit großen, öffentlich verfügbaren Multi-Omik-Datensätzen vergleichen können. Das Angebot umfasst außerdem skalierbare, flexible Softwarelösungen, die Kunden die effektive Verwaltung und den Austausch großer Datenmengen ermöglichen. Die Produkte von OmicSoft sind hervorragende Ergänzungen zu QIAGENs Analyse- und Interpretationslösungen und werden den Mehrwert von Sample-to-Insight-Lösungen, insbesondere des GeneReader-NGS-Workflows, weiter erhöhen. Einzelheiten der Übernahme des privat geführten US-Unternehmens wurden nicht mitgeteilt.