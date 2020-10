Börsenplätze QIAGEN-Aktie:



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmazeutische Entwicklung und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 5.100 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (07.10.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NASDAQ-Symbol: QGEN) unter die Lupe.Eine Nichtregierungsorganisation werfe dem Biotechnologieunternehmen QIAGEN vor, umfangreich Steuerzahlungen vermieden zu haben, indem Tochterfirmen in Niedrigsteuerländern wie Luxemburg untereinander Geschäfte gemacht hätten. Ergebnisse entsprechender Recherchen würden in einem Bericht der niederländischen Stiftung zur Untersuchung multinationaler Unternehmen (Somo) dokumentiert.Die Stiftung habe die Firma aufgefordert, die langjährigen Steuerkonstruktionen zu beenden, zumal QIAGEN hohe staatliche Fördergelder bekommen habe. Die Firma habe mitgeteilt, man halte sich strikt an Recht und Gesetz. Wie viele andere Unternehmen versuche auch QIAGEN, "seine globale Steuerposition zu optimieren". Dies sei keineswegs ungewöhnlich, für den deutschen Staat aber natürlich unerfreulich.QIAGEN habe seinen Verwaltungssitz in den Niederlanden, sein größter Standort sei aber in Hilden bei Düsseldorf. Dort arbeite knapp ein Drittel der weltweit 5.000 Beschäftigten. Mit der Entwicklung von Corona-Tests habe QIAGEN für Aufsehen gesorgt. Unlängst habe das Unternehmen 18,3 Millionen Euro an Fördergeld vom Land NRW für den Ausbau von Produktionskapazitäten für Corona-Labordiagnostik bekommen.Und auf diesem Gebiet habe QIAGEN erst vor Kurzem wieder mit positiven News auftrumpfen können. Wie das Unternehmen in dieser Woche bekannt gegeben habe, wolle man einen neuen optimierten Ansatz auf dem Gebiet der Epidemiologie von RNA-Viren einführen. Durch diesen würde die PCR-Analyse erheblich vereinfacht und beschleunigt und damit wesentliche Engpässe bei Tests auf SARS-CoV-2 und andere RNA-Viren behoben werden, so QIAGEN.Anleger lassen die Gewinne weiter laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.