Wien (www.aktiencheck.de) - Vorbörslich hatten die Baumarktkette Home Depot (ISIN: US4370761029, WKN: 866953, Ticker-Symbol: HDI, NYSE-Symbol: HD) und Supermarktbetreiber Wal-Mart (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) Zahlen zum vierten Geschäftsquartal berichtet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Derweil hätten sich in Japan die Anteilsscheine von Toshiba (ISIN: JP3592200004, WKN: 853676, Ticker-Symbol: TSE1) gestern um 22% erholt. Der schwankende Elektronikriese habe von der Meldung profitiert, seinen 65%-Anteil an Toshiba Medical Finance Co. für JPY 3,1 Mrd. an Canon (ISIN: JP3242800005, WKN: 853055, Ticker-Symbol: CNN1) zu veräußern. Darüber hinaus würden Marktteilnehmer mit einem höher als zunächst angenommenen Verkauspreis der eigenen Chip-Sparte rechnen.In Europa hätten heute u.a. Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) und Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ihre Quartalszahlen präsentiert. Dabei habe Airbus u.a. wegen der Belastungen aus dem Militärtransporterprogramm A400M einen Nettoverlust (EUR 816 Mio.) in Q4 verbuchen müssen (Konsens: Nettogewinn von EUR 710 Mio.). Bayer habe auf den ersten Blick die Markterwartungen erfüllen können. (22.02.2017/ac/a/m)