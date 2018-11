Wien (www.aktiencheck.de) - Walmart (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) hat gestern zwar über den Erwartungen liegende Q3-Zahlen samt Anhebung der Jahresprognose abgeliefert, die Abflachung des Umsatzwachstums (+3,4% vs. 4,5% in Q2 2018) und ein höherer Online-Anteil (nicht profitabel) ließen die Aktie um 2,0% tiefer gehen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Vivendi (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF) habe in Q3 von der starken Performance im Musikgeschäft (+13,5% vs. Konsens von 8,5%) profitiert. Die Aktie sollte heute positiv auf die Zahlen reagieren.



Das schlechte Sentiment in der Halbleiterbranche habe gestern nachbörslich durch Applied Materials (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, Nasdaq-Symbol: AMAT) und NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) neuerlich Nahrung bekommen. NVIDIA (Aktie: -16,8%) habe nicht nur unter Konsens liegende Q3-Zahlen geliefert, die Umsatzprognose für das laufende Q4 habe in erster Linie wegen hoher Lagerbestände im Gaming-Bereich und des Endes des Kryptowährungshypes gut 20% unter den Markterwartungen gelegen. Applied Materials (Aktie: -7,6%) habe zwar mit seinen Q4-Zahlen eine ziemliche Punktlandung vs. Konsens geschafft, der Ausblick für das laufende Quartal habe jedoch wegen schwächerer Nachfragewerte bei Servern, PCs und bei mobilen Endgeräten markant unter den aktuellen Markterwartungen gelegen. (16.11.2018/ac/a/m)



