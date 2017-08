In Europa habe Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) heute Früh seine Q3-Zahlen berichtet, welche über den Analystenschätzungen gelegen hätten. Das Segmentergebnis habe mit EUR 338 Mio. komfortabel über dem Konsensus (EUR 322,1 Mio.) gelegen. Den Ausblick für das Gesamtjahr belasse Infineon trotz des zuletzt deutlich schwächer gegangenen US-Dollar aufrecht.



Der deutsche Medizintechnik-Spezialist Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) habe die Markterwartungen mit seinen Q2-Zahlen auf operativer Ebene übertreffen können. Für das Gesamtjahr prognostiziere der Konzern ein Wachstum beim Umsatz zwischen 15% und 17%, beim Nettogewinn zwischen 19% und 21%.



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) habe mit seinen Q2-Zahlen die Erwartungen wegen feiertagsbedingt weniger Arbeitstagen nicht erfüllen können, habe jedoch seinen Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt. (01.08.2017/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Am US-Markt standen gestern lediglich Unternehmensveröffentlichungen von Unternehmenaus der 2. und 3. Reihe an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In Japan hätten Bankaktien nach starken Zahlen und angehobenen Gewinnprognosen bei Sumitomo Mitsui (ISIN: JP3890350006, WKN: 778924, Ticker-Symbol: XMF) und Nitto Denko (ISIN: JP3684000007, WKN: 862930, Ticker-Symbol: ND5) profitieren können. Die Aktien von Sumitomo Mitsui (+2,8%) und Nitto Denko (+3,6%) hätten stark zulegen können.