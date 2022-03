Der einzige Börsengang auf dem Frankfurter Parkett im Auftaktquartal war bereits im Januar - noch vor dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine - über die Bühne gegangen: Der Technologieinvestor 468 Capital brachte für 210 Millionen Euro die Mantelgesellschaft 468 SPAC II SE an die Börse, eine so genannte Special Purpose Acquisition Company (SPAC). Es ist bereits das zweite SPAC dieses Investors und das insgesamt fünfte an der Frankfurter Börse in der jüngeren Vergangenheit.



Schwaches Quartal für Kapitalerhöhungen



Auch bei den Kapitalerhöhungen verlief das Auftaktquartal schleppend: Lediglich vier Unternehmen besorgten sich auf diesem Weg frisches Kapital an der Börse (Q4 2021: 19 / Q1 2021: 16). Das Gesamtvolumen der Kapitalerhöhungen war zwischen Januar und März mit 59 Millionen Euro ebenfalls sehr gering. Den mit 45 Millionen größten Anteil steuerte die Kapitalerhöhung des Softwareanbieters EQS Group bei. Im Schlussquartal 2021 hatten Kapitalerhöhungen noch 11,6 Milliarden Euro eingespielt; im Auftaktquartal 2021 immerhin 3,9 Milliarden Euro.



Fremdkapitalemissionen ebenfalls rückläufig



Die Nervosität an den Märkten in Folge des Ukraine-Kriegs macht sich auch bei den Fremdkapitalemissionen bemerkbar: Im ersten Quartal 2022 ging das Emissionsvolumen der Investment Grade Anleihen im Vergleich zum sehr starken Auftaktquartal 2021 um 71 Prozent zurück und lag bei 11,6 Milliarden Euro. Auch die Anzahl der Transaktionen war mit 12 im Vergleich zum Vorjahresquartal mit 47 deutlich rückläufig.



Auch im High-Yield-Bereich zeigt sich ein ähnliches Bild: Das Emissionsvolumen ging um 51 Prozent im Vergleich zum Q1 2021 zurück und betrug nur noch 3,6 Milliarden Euro. Die Anzahl der High-Yield-Bonds war mit 4 halb so hoch wie im Vorjahresquartal (Q1 2021: 8).



Ausblick: Die Pipeline ist weiterhin gut gefüllt



Mit Blick auf den weiteren Verlauf des IPO-Jahres sind die PwC-Expert:innen verhalten optimistisch: "Ende 2021 sah es danach aus, dass 2022 ein starkes Jahr für deutsche Börsengänge werden könnte. Der Ausbruch des Ukraine-Kriegs hat die IPO-Ambitionen zahlreicher hochkarätiger Aspiranten vorerst durchkreuzt. Viele Firmen, die für das erste Halbjahr 2022 Börsenpläne hegten, haben ihr Vorhaben auf Eis, aber nicht ad acta gelegt", resümiert Stephan Wyrobisch.



"Die Pipeline bleibt also gut gefüllt. Zahlreiche Firmen stehen in den Startlöchern und warten auf ein günstiges Zeitfenster. Ob sie ihre Pläne in die Tat umsetzen können, hängt nun maßgeblich vom weiteren Verlauf des Ukraine-Kriegs und dessen Folgen für die Erholung der Weltwirtschaft nach der Corona-Pandemie ab. Sollte sich hier eine Entspannung abzeichnen, könnten sich für Emittenten auch immer wieder kurzzeitig günstige Bedingungen für eine Transaktion ergeben", so das Fazit von Nadja Picard. (24.03.2022/ac/a/m)







