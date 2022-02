Bad Homburg (www.aktiencheck.de) - Mit seinem Einmarsch in die Ostukraine schafft Russlands Präsident Vladimir Putin neue geopolitische Fakten, so Dr. Heinz-Werner Rapp, Gründer und Leiter des FERI Cognitive Finance Institute.Das Phänomen der "geopolitischen Progression" werde bislang vor allem durch den strategischen Konflikt zwischen den USA und China geprägt. Dabei gehe es um globale Dominanz und die mögliche wirtschaftliche und technologische Vorherrschaft in den kommenden Jahren. "Diese Konkurrenz zwischen der alten und einer neuen Supermacht gewinnt schon seit einiger Zeit an Schärfe. Das geopolitische Gleichgewicht trägt zwar noch, aber es wird zunehmend fragil", so Rapp. Nun tauche mit Russland noch ein dritter geopolitischer Akteur auf, der ebenfalls einen Platz auf der Weltbühne anstrebe. Dies bewirke zunehmende Verspannung und verändere die Dynamik der geopolitischen Progression. "Entscheidend ist, wie sich das Verhältnis dieser Kräfte ausrichtet. Leider geht dieser Prozess aber ganz klar in eine für den Westen gefährliche Richtung," erkläre Rapp.Vor 50 Jahren habe Amerika sich überraschend an China angenähert, um so den weltweiten Einfluss der Sowjetunion zu begrenzen. Diese "geopolitische Triangulation" habe den USA dabei geholfen, den Kalten Krieg gegen die Sowjets zu gewinnen. "Das alte Prinzip der Triangulation hat sich aber zuletzt umgekehrt: Nun arbeiten Russland und China gemeinsam gegen die USA", so Rapp. Das neue Einvernehmen zwischen Russland und China schränke den geopolitischen Handlungsspielraum der USA bereits stark ein, wie der aktuelle Ukraine-Konflikt sehr deutlich zeige. Da China mit Taiwan ganz ähnliche Ambitionen verfolge wie Putin mit der Ukraine, ergebe sich eine natürliche Interessengleichheit. "Diese neue geopolitische Triangulation ist aus Sicht des Westens extrem gefährlich. Sie setzt die USA unter Druck und lässt weitere Eskalationen erwarten, speziell mit Blick auf Taiwan", erkläre Rapp. Das FERI Cognitive Finance Institute werde diese Entwicklungen auch weiterhin sehr intensiv beobachten. (22.02.2022/ac/a/m)