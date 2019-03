Tradegate-Aktienkurs Prudential-Aktie:

18,87 EUR +3,34% (14.03.2019, 11:17)



London Stock Exchange-Aktienkurs Prudential-Aktie:

1.589,00 GBp +2,68% (14.03.2019, 14:35)



ISIN Prudential-Aktie:

GB0007099541



WKN Prudential-Aktie:

852069



Ticker-Symbol Prudential-Aktie:

PRU



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Prudential-Aktie:

PUKPF



Kurzprofil Prudential plc:



Prudential plc (ISIN: GB0007099541, WKN: 852069, Ticker-Symbol: PRU, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PUKPF) ist eines der führenden Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit. Neben einem breiten Spektrum an Versicherungsprodukten und Fonds bietet die Unternehmensgruppe Leistungen als Direktbank an. Dazu gehören neben Internet- und Telefon-Banking auch der Abschluss von Hypotheken. (14.03.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Prudential-Aktienanalyse von Analyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie von Prudential plc (ISIN: GB0007099541, WKN: 852069, Ticker-Symbol: PRU, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PUKPF).Das operative Ergebnis im Kerngeschäft habe in H2/2018 um 3% auf 2,42 (Vj.: 2,34) Mrd. GBP zugelegt und habe damit die Analystenerwartung (2,35 Mrd. GBP) leicht übertreffen können. Demgegenüber sei der Dividendenvorschlag fürr 2018 hinter der Analystenprognose zurückgeblieben (49,35 (Vj.: 47,00; Analystenerwartung: 51,00) GBp je Aktie). Die H2-Zahlen hätten aus Sicht des Analysten überzeugen können. Dabei sei der profitable Wachstumskurs in Asien fortgesetzt worden (z.B. Neugeschäft bei Lebensversicherungen: +16% y/y; H1/2018: +10% y/y). Die im März 2018 angekündigte Abspaltung von M&G Prudential schreite laut Unternehmensangaben voran. Der genaue Zeitpunkt des Spin-Offs der Lebensversicherungs- und Vermögensverwaltungsaktivitäten in Großbritannien und Europa stehe aber noch nicht fest.Dem unverändert hohen Wachstumspotenzial im asiatischen Versicherungsmarkt stehe nach Meinung des Analysten das vergleichsweise hohe Bewertungsniveau (u.a. KBV 2019e: 2,1, Peer Group: 1,2) gegenüber, aus dem er nur ein moderates Kurspotenzial ableiten könne.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Prudential-Aktie bestätigt und das Kursziel von 17,50 auf 17,00 GBP reduziert. (Analyse vom 14.03.2019)Börsenplätze Prudential-Aktie: