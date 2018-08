London Stock Exchange-Aktienkurs Prudential-Aktie:

ISIN Prudential-Aktie:

GB0007099541



WKN Prudential-Aktie:

852069



Ticker-Symbol Prudential-Aktie:

PRU



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Prudential-Aktie:

PUKPF



Kurzprofil Prudential plc:



Prudential plc (ISIN: GB0007099541, WKN: 852069, Ticker-Symbol: PRU, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PUKPF) ist eines der führenden Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit. Neben einem breiten Spektrum an Versicherungsprodukten und Fonds bietet die Unternehmensgruppe Leistungen als Direktbank an. Dazu gehören neben Internet- und Telefon-Banking auch der Abschluss von Hypotheken. (30.08.2018/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Prudential-Aktienanalyse von Analysten Trevor Moss und Charles Bendit von der Privatbank Berenberg:Trevor Moss und Charles Bendit, Analysten der Privatbank Berenberg, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Prudential plc (ISIN: GB0007099541, WKN: 852069, Ticker-Symbol: PRU, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PUKPF) und erhöhen das Kursziel von 24 auf 26 GBP.Das US- und Asien-Geschäft allein rechtfertige schon die aktuelle Marktkapitalisierung des britischen Versicherungskonzerns, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Die Anteile der zur Abspaltung stehenden Prudential-Fondsgesellschaft M&G würden die Anleger aktuell umsonst bekommen. Die Analysten hätten ihre EPS-Schätzungen angepasst.Trevor Moss und Charles Bendit, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Prudential-Aktie bestätigt und das Kursziel von 24 auf 26 GBP angehoben. (Analyse vom 30.08.2018)