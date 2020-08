Tradegate-Aktienkurs Prudential-Aktie:

Kurzprofil Prudential plc:



Prudential plc (ISIN: GB0007099541, WKN: 852069, Ticker-Symbol: PRU, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PUKPF) ist eines der führenden Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit. Neben einem breiten Spektrum an Versicherungsprodukten und Fonds bietet die Unternehmensgruppe Leistungen als Direktbank an. Dazu gehören neben Internet- und Telefon-Banking auch der Abschluss von Hypotheken. (21.08.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Prudential-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Prudential plc (ISIN: GB0007099541, WKN: 852069, Ticker-Symbol: PRU, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PUKPF) von 11,50 GBP auf 13,00 GBP.Das H1-Zahlenwerk habe deutliche Auswirkungen der derzeitigen Marktlage gezeigt. Während das Asiengeschäft ergebnisseitig um 11,8% y/y angestiegen sei, habe das US-Geschäft einen deutlichen ergebnisseitigen Rückgang um 19,5% y/y verzeichnet. Die Bilanzkennzahlen seien nach Ansicht des Analysten weiterhin auf einem soliden Niveau. Zudem habe Prudential gemeldet, in H1/2021 das US-Geschäft abspalten zu wollen. Der Versicherer wolle sich danach auf die Wachstumsmärkte Asien und Afrika fokussieren. Ebenfalls sei bekannt gegeben worden, dass Prudential eine Änderung seiner Dividendenpolitik plane (Details noch unbekannt), welche eine deutliche Senkung der Rendite nach sich ziehe.Aus Sicht des Analysten habe Prudential, wie andere Versicherer auch, die Auswirkungen der Pandemie deutlich zu spüren bekommen. Dennoch werte Lennertz die operative Entwicklung in Asien positiv. Der Analyst habe seine Erwartungen (u.a. EPS 2020e: 0,77 (alt: 0,97) USD; DPS 2021e: 0,16 (alt: 0,48) USD; EPS 2021e: 0,87 (alt: 0,99) USD; DPS 2021e: 0,25 (alt: 0,49) USD) gesenkt.Bei einem von ihm erwarteten Gesamtertrag (12 Monate) von unter 10% bewertet Jan Lennertz, Analyst von Independent Research, die Prudential-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". (Analyse vom 21.08.2020)Börsenplätze Prudential-Aktie: