Kurzprofil Prudential plc:



Prudential plc (ISIN: GB0007099541, WKN: 852069, Ticker-Symbol: PRU, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PUKPF) ist eines der führenden Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit. Neben einem breiten Spektrum an Versicherungsprodukten und Fonds bietet die Unternehmensgruppe Leistungen als Direktbank an. Dazu gehören neben Internet- und Telefon-Banking auch der Abschluss von Hypotheken. (20.11.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Prudential-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Prudential plc (ISIN: GB0007099541, WKN: 852069, Ticker-Symbol: PRU, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PUKPF) von 19,50 GBP auf 20,00 GBP.Das Unternehmen lege zum dritten Quartal nur ein sogenanntes "Business Performance Update" vor. Demnach sei der Gewinn aus dem Neugeschäft in Q3/2017 um 10% auf 0,78 (Vj.: 0,71) Mrd. GBP gewachsen. Das Neuvertragsvolumen sei um 4% auf 1,55 (Vj.: 1,49) Mrd. GBP gestiegen. Die zum 30.09.2017 ausgewiesene Solvabilitätsquote (Solvency II) habe sich leicht auf 201% (30.06.2017: 202%) verschlechtert, damit jedoch nach wie vor auf einem guten Niveau gelegen. Die Indikationen zu Q3 seien sehr solide ausgefallen. Prudential profitiere angesichts des hohen Vorsorgebedarfs und einer zunehmend wohlhabenden Bevölkerung weiterhin von der guten Marktposition in Asien. Ferner würden sich in den USA die Leitzinsanhebungen in den Zahlen bemerkbar machen.Der Analyst habe seine Prognosen leicht erhöht (EPS: 2017e: 133,37 (alt: 131,64) GBp; EPS 2018e: 157,04 (alt: 155,80) GBp). Für das Wertpapier würden die solide Kapitalausstattung sowie das hohe Wachstumspotenzial im asiatischen Versicherungsmarkt sprechen. Demgegenüber stehe aber das ambitionierte Bewertungsniveau (u.a. KBV 2017e: 2,9; KGV 2018e: 12,0; Peer Group KBV 2017e: 1,5; KGV 2018e: 11,3).Börsenplätze Prudential-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Prudential-Aktie:21,19 EUR -1,12% (20.11.2017, 11:34)