Börse Stuttgart-Aktienkurs Prudential-Aktie:

20,019 EUR +3,44% (15.03.2017, 09:48)



London Stock Exchange-Aktienkurs Prudential-Aktie:

1.755,00 GBp +2,33% (15.03.2017, 10:00)



ISIN Prudential-Aktie:

GB0007099541



WKN Prudential-Aktie:

852069



Ticker-Symbol Prudential-Aktie:

PRU



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Prudential-Aktie:

PUKPF



Kurzprofil Prudential plc:



Prudential plc (ISIN: GB0007099541, WKN: 852069, Ticker-Symbol: PRU, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PUKPF) ist eines der führenden Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit. Neben einem breiten Spektrum an Versicherungsprodukten und Fonds bietet die Unternehmensgruppe Leistungen als Direktbank an. Dazu gehören neben Internet- und Telefon-Banking auch der Abschluss von Hypotheken. (15.03.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Prudential-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Prudential plc (ISIN: GB0007099541, WKN: 852069, Ticker-Symbol: PRU, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PUKPF) von 15,00 GBP auf 17,50 GBP.Das EBT sei in H2/2016 mit 1,61 (Vj.: 1,27) Mrd. GBP um rund 7% hinter der Analystenprognose zurückgeblieben. Das operative Ergebnis im Kerngeschäft sei um 6% auf 2,31 (Vj.: 2,19) Mrd. GBP geklettert.Der Dividendenvorschlag für 2016 habe mit 43,50 (Vj.: 48,78 (inkl. Sonderdividende von 10,00)) GBp/Aktie die Analystenerwartung (41,00 GBp/Aktie) übertroffen. Die Ergebniszahlen seien zwar hinter den Schätzungen des Analysten zurückgeblieben, insgesamt werte er die operative Entwicklung in H2/2016 jedoch als solide. Dabei habe der profitable Wachstumskurs in Asien angehalten, was sich in 2017 fortsetzen sollte.Darüber hinaus dürfte das Unternehmen u.a. von der Dollar-Stärke und den zu erwartenden Leitzinsanhebungen in den USA profitieren. Risiken sehe Rießelmann im Hinblick auf eventuelle Spannungen zwischen den Regierungen der USA und China.Börsenplätze Prudential-Aktie: