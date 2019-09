Tradegate-Aktienkurs Prosus-Aktie:

Kurzprofil Prosus N.V.:



Prosus (ISIN: NL0013654783, WKN: A2PRDK, Ticker-Symbol: 1TY, Amsterdam Ticker-Symbol: PRX) ist ein Unternehmen aus den Niederlanden. Die Tochterfirma des südafrikanischen Medienkonzerns Naspers ist laut eigenen Angaben eine global agierende Internetgruppe und einer der größten Technologieinvestoren der Welt. (26.09.2019/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Prosus: Allein die 31%-Beteiligung an Tencent übersteigt den Börsenwert des Börsenneulings - AktienanalyseAn der Börse in Amsterdam gab es jüngst ein milliardenschweres IPO: Prosus (ISIN: NL0013654783, WKN: A2PRDK, Ticker-Symbol: 1TY, Amsterdam Ticker-Symbol: PRX), die Tochter des südafrikanischen Medienkonzerns Naspers, wurde zum Start mit 95 Mrd. Euro bewertet und gehörte damit auf Anhieb zu den wertvollsten in den Niederlanden notierten Unternehmen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Zur Handelseröffnung sei es auf 76 Euro nach oben gegangen - ein Plus von mehr als 29 Prozent im Vergleich zum Ausgabepreis. In Prosus seien die Beteiligungen von Naspers an Internetunternehmen wie die 31 Prozent am chinesischen Konzern Tencent oder die 23 Prozent an dem Essenslieferanten Delivery Hero gebündelt.Naspers-Chef Bob van Dijk hoffe, dass der Wert der Internetbeteiligungen des Konzerns für die Anleger besser zum Tragen komme. Denn diese würden trotz der aktuellen Bewertung von 112 Mrd. Euro für das gesamte Unternehmen immer noch negativ bewertet. Schließlich sei allein der 31-prozentige Anteil an Tencent umgerechnet rund 115 Mrd. Euro wert. Naspers besitze nach der Abspaltung mit 73 Prozent weiter die Mehrheit an Prosus. Das südafrikanische Unternehmen wolle mit der Börsennotiz in Europa unter anderem bei internationalen Investoren bekannter werden.Die ersten Analystenkommentare würden positiv klingen: Mit Prosus stehe Naspers nun ein börsennotiertes Vehikel zur Verfügung, um Zukäufe im Online-Rubrikenmarkt zu tätigen, habe der Experte Ian Whittaker vom Analysehaus Liberum geschrieben. Dabei seien Essens-Lieferdienste ein offensichtliches Ziel. Noch bevor die Aktie in Deutschland handelbar gewesen sei, hätten Emittenten wie Morgan Stanley Zertifikate auf Prosus angeboten. (Ausgabe 37/2019)