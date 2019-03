Mit die größten Auswirkungen des Brexits seien seit dem Referendum am 23. Juni 2016 sicherlich in Frankfurt am Main zu beobachten. Aufgrund des drohenden Abschieds Großbritanniens hätten in den letzten Jahren zahlreiche in London ansässige Banken und Finanzdienstleister nach Standort-Alternativen Ausschau gehalten. Denn um weiter Geschäfte in Kontinentaleuropa zu tätigen, würden die Geldhäuser eine Niederlassung innerhalb der EU benötigen. Ein Großteil der Institute habe sich daher für die deutsche Finanzmetropole entschieden. Laut BaFin hätten mehr als 45 Banken inzwischen ihre Präsenz nach Deutschland verlegt. Neben den Niederlassungen werde auch viel Geschäft in die EU übertragen. Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY erwarte mindestens 900 Mrd. Euro an Vermögenswerten, die Banken an Finanzplätze innerhalb der EU verlagern würden. Der Großteil dieser Summe dürfte voraussichtlich auf Frankfurt entfallen.



Unter anderem habe der Zuzug tausender gut verdienender Banker in Frankfurt zu einem Anstieg der Immobilienpreise geführt. Laut einer Studie von immowelt.de sei in der Mainmetropole der Kaufpreis pro Quadratmeter seit 2016 durchschnittlich von 3.720 Euro auf 4.430 Euro gestiegen - dies entspreche einer Steigerung von 19%. Im selben Zeitraum seien die Mietpreise um 11% auf 13,90 Euro pro Quadratmeter geklettert. Zudem würden die "neuen" Banken Arbeitsplätze benötigen, was zu einer verstärkten Bauaktivität in der größten Stadt Hessens geführt habe. Von diesen Entwicklungen würden vor allem im Raum Frankfurt ansässige Makler, Immobilienunternehmen und Baugesellschaften profitieren.



Aber auch im Rest Deutschlands habe der Brexit Auswirkungen auf den Immobilienmarkt. Aufgrund der andauernden Brexit-Querelen seien in den letzten Monaten vermehrt Investoren in deutsche Bundesanleihen und Pfandbriefe geflüchtet. Auf Sicht von einem Jahr sei beispielsweise die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen von fast 0,6% auf unter 0,1% gefallen - eine Entwicklung, die letztendlich auch die Zinssätze der Hypothekarkredite drücke.



Der boomende Immobilienmarkt spiegele sich derzeit auch in der Kursentwicklung zahlreicher börsengelisteter Immobilienunternehmen wider. Allein in den Trendstabilitäts-Ranglisten unseres Trading-Events "Besser traden mit System" befänden sich mit Vonovia (ISIN DE000A1ML7J1/ WKN A1ML7J), TAG Immobilien (ISIN DE0008303504/ WKN 830350), Deutsche Wohnen (ISIN DE000A0HN5C6/ WKN A0HN5C), Aroundtown (ISIN LU1673108939/ WKN A2DW8Z) und Grand City Properties (ISIN LU0775917882/ WKN A1JXcV) fünf Immobilienunternehmen auf den vorderen Plätzen, so die Analysten der DZ BANK.







Der Brexit gehört derzeit sicherlich zu den bestimmenden Themen in den Medien, so die Analysten der DZ BANK. Meist werde in der Berichterstattung allerdings nur über die Nachteile und die Verlierer eines Austritts Großbritanniens aus der EU gesprochen - doch wo es Verlierer gebe, müsste es doch auch den einen oder anderen Gewinner geben? Vor allem Immobilienunternehmen scheinen von einem Brexit zu profitieren, so die Analysten der DZ BANK.