Nach den Kursrückgängen der letzten Wochen erwarten viele Marktteilnehmer eine Weihnachtsrally, so die Analysten der DAB BNP Paribas.Zu den vorsichtigen Optimisten gehöre auch Marius Hoerner von der Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung AG aus Düsseldorf: "Durch die deutlichen Kursverluste ist ein Großteil der deutschen Aktien mittlerweile günstig bewertet. Nimmt man den DAX als Gradmesser ist das KGV in den letzten drei Jahren von 22,05 Ende 2015 auf aktuell 12,86 gefallen. Im Gegenzug ist die Dividendenrendite von 2,76% auf jetzt 3,25% gestiegen. Jedoch werden diese Zahlen beispielweise von den sehr niedrigen Werten im Automobile-Sektor beeinflusst. Hinzu kommt die politische Unsicherheit, getrieben durch die USA, Italien und den Brexit. In der Gesamtbetrachtung scheint die von vielen Marktteilnehmern erwartete Weihnachts-Rally möglich. Für wahrscheinlicher halten wir jedoch eine Bodenbildung mit leicht positiver Tendenz."Für den Profi-Börsentrend befrage die DAB jeden Monat rund 30 unabhängige Vermögensverwalter nach ihrer Einschätzung der Aktienmärkte.