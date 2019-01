FrankfurtMünchen (www.aktiencheck.de) - Mit einem Minus von rund 18 Prozent seit Jahresanfang hat der DAX das Börsenjahr 2018 abgeschlossen, so die Analysten der DAB BNP Paribas.Für Ingo Schweitzer von der AnCeKa Vermögensbetreuungs AG aus Kaufbeuren, würden sich die Märkte derzeit ungewöhnlich entwickeln: "Normalerweise gab es in den letzten Jahren am Ende des Jahres einen freundlichen Ausklang. Die vorherrschende negative Stimmung kann noch bis Anfang 2019 bestehen bleiben. Wir sehen keine Rezession, sondern einen sich abschwächenden Gewinntrend bei den Firmen - ausgelöst von Handelskonflikten, einem nicht enden wollenden Brexit sowie Notenbanken, die kein weiteres Geld mehr in den Markt pumpen. Die Modelle werden derzeit den neuen Gegebenheiten angepasst und die Märkte übertreiben nach unten. Positiv werden sich die 2019 auf Rekordniveau auszuzahlenden Dividenden auswirken, außerdem die niedrigen Zinsen und eine weiter wachsende Weltwirtschaftskonjunktur. Es herrscht die einhellige Meinung, dass es auch 2019 große Schwankungen an den Aktienmärkten geben wird. Man bekommt nur Chancen durch Inkaufnahme von Risiken!"Für den Profi-Börsentrend befrage die DAB jeden Monat rund 30 unabhängige Vermögensverwalter nach ihrer Einschätzung der Aktienmärkte. (02.01.2019/ac/a/m)