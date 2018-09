München (www.aktiencheck.de) - Die unabhängigen Vermögensverwalter trauen der Weisheit, die dazu aufruft, im September wieder zurück an die Börsen zu kommen, so die Experten der DAB BNP Paribas.Trotz einiger negativer Indikatoren bewerte auch Robert Bauer von der Mademann & Kollegen GmbH aus Düsseldorf die Lage insgesamt positiv: "Die global schlechter werdenden Frühindikatoren sowie die in vielen Ländern leicht steigenden Zinsen - nicht nur in den USA - lassen vermuten, dass der langfristigen Konjunkturaufschwung sich dem Ende nähert. Immerhin ist die Bewertung international an vielen Börsen mit Ausnahme der USA keineswegs überzogen hoch. Dort sind Gewinne und Umsatz der Unternehmen auch durch deren Steuerreform sehr gut und verhindern eine Abschwächung der amerikanischen Börsen. Auch unser Börsenindikator bleibt weiter positiv für die Aktienmärkte gestimmt. Wir halten aber für kurzfristige Rückschläge an den Finanzmärkten genügend Liquidität, um Kaufgelegenheiten zu nutzen."Für den Profi-Börsentrend befrage die DAB jeden Monat rund 30 unabhängige Vermögensverwalter nach ihrer Einschätzung der Aktienmärkte. (03.09.2018/ac/a/m)