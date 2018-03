München (www.aktiencheck.de) - Im März ist der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) unter die 12.000-Punkte-Marke gefallen, so die Analysten der DAB BNP Paribas.Auch Andreas Teichmann, Geschäftsführer der Plückthun Asset Management GmbH aus München bleibe optimistisch: "Zolldiskussionen, BREXIT-Verhandlungen und die Erwartung steigender Zinsen haben im ersten Quartal die Stimmung der Kapitalanleger gedrückt. Dennoch bleiben trotz aller Unsicherheiten die Wirtschaftsaussichten sowohl in Europa als auch in Amerika und vor allem in Asien sehr positiv. Und nicht nur 2018, sondern auch für die nächsten Jahre gibt es die realistische Erwartung, dass die Unternehmensgewinne weiter steigen. Ein temporärer Kursrückgang oder auch eine kurzfristige Stagnation in der Kursentwicklung gehören zum Auf und Ab der Börsen dazu. Mittelfristig sollte sich die positive Wirtschafts- und Gewinnentwicklung auch in steigenden Kursen wiederspiegeln. Insbesondere in Asien besteht weiterhin das größte Wachstumspotential, welches sich bei einer stabilen Entwicklung in China weiter realisieren sollte. Aber auch in Europa kann ein Neustart des deutsch-französischen Motors noch einmal einen zusätzlichen Wachstumsschub hervorrufen. In den USA sorgt die massive Steuersenkung für zusätzliche Nachfrage, so dass die weiterhin überdurchschnittlichen Bewertungen der Unternehmen mit steigenden Gewinnen gerechtfertigt sein sollten."Für den Profi-Börsentrend befrage die DAB jeden Monat rund 30 unabhängige Vermögensverwalter nach ihrer Einschätzung der Aktienmärkte. (29.03.2018/ac/a/m)