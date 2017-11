München (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Tagen hat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) neue Höchststände erreicht und notiert aktuell bei knapp unter 13.500 Punkten, so die DAB BNP Paribas in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Positiv für die Entwicklung bis zum Jahresende gestimmt ist Bernd Linke von der HOPPE VermögensBetreuung aus Menden: "Sofern der Nordkoreakonflikt nicht eskaliert - wovon wir inzwischen ausgehen -, dürften die Aktienmärkte in den letzten Monaten dieses Jahres weiter zulegen, zumal auch die Zentralbanken durch ihre Zinspolitik keine Verwerfungen an den Kapitalmärkten riskieren werden. Insbesondere die EZB wird mögliche moderate Zinserhöhungen nur sehr, sehr vorsichtig kommunizieren und vornehmen. Dennoch wird es immer wieder kleinere Rücksetzer geben, die dann zum Einstieg für langfristige Investitionen genutzt werden können. Insgesamt stehen die Chancen gut, in diesem Jahr wieder mal eine klassische Jahresendrally zu sehen."Für den Profi-Börsentrend befragt die DAB jeden Monat rund 20 unabhängige Vermögensverwalter, die am Depot-Contest (www.depot-contest.de) teilnehmen, nach ihrer Einschätzung der Aktienmärkte. (03.11.2017/ac/a/m)