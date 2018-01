München (www.aktiencheck.de) - Im Januar hat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) wieder einen historischen Höchststand markiert und bewegt sich seit einigen Wochen durchgehend oberhalb der 13.000-Punkte-Marke, so die Analysten der DAB BNP Paribas.Michael Dutz, Vorstand der ADLATUS AKTIENGESELLSCHAFT aus Chemnitz, erwarte in nächster Zeit einen sinkenden DAX: "Wieder einmal zeigt sich, dass die Amerikaner in der Lage sind, ihren US-Dollar in die gewünschte Richtung zu manipulieren und dadurch ihre wirtschaftlichen Interessen zu befördern. Das ist gut für den Dow Jones und schlecht für den DAX. Nach dem fast 20-prozentigen Verfall der US-Währung hat die Stimmung gedreht und die Risiken für europäische Unternehmen geraten in den Fokus. Für uns ist eine Korrektur im DAX eine ideale Kaufgelegenheit, um für die kommenden Wochen billig in deutsche Aktien zu investieren. Insbesondere bei dividendenstarken Aktien wie BASF, Daimler, Münchener Rück oder Deutsche Telekom ergibt sich vor der Hauptversammlung die Gelegenheit, neben Kursgewinnen eine attraktive Dividende mitzunehmen."Für den Profi-Börsentrend befrage die DAB jeden Monat rund 30 unabhängige Vermögensverwalter nach ihrer Einschätzung der Aktienmärkte. (31.01.2018/ac/a/m)