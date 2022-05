Angesichts der anhaltenden Lieferunterbrechungen, die eine Normalisierung der Inflation hinauszögern würden, und des Krieges in der Ukraine, der die wirtschaftliche Unsicherheit erhöhe und das Verbrauchervertrauen schwäche, könne ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum nur durch ein deutlich höheres Produktivitätswachstum erreicht werden. Unternehmen, die bei steigenden Input- und Arbeitskosten wettbewerbsfähig bleiben wollten, müssten das Produktivitätswachstum durch Innovation, Umstrukturierung, digitale Transformation, Automatisierung, Effizienzsteigerung und Investitionen in neue Geschäftsmodelle vorantreiben.



Wenn es im nächsten Jahrzehnt wie im vorangegangenen nicht gelinge, die Trendproduktivität zu steigern, würden die Kosten der Geschäftstätigkeit steigen, da die Unternehmen mit einem raschen Anstieg der Lohnstückkosten konfrontiert seien. Um diesen Druck auf die Gewinnspannen auszugleichen, würden die meisten Unternehmen die Preise erhöhen müssen. Es sei zu erwarten, dass sich diese Entwicklung sowohl auf netzbasierte als auch auf traditionellere Geschäftsmodelle auswirken werde.



Letzten Endes werde die Verhandlungsmacht der Arbeitskräfte jedoch sinken, und sie würden angesichts des mangelnden Produktivitätswachstums ein langsameres Lohnwachstum akzeptieren müssen. Eine solche Anpassungsphase brauche Zeit, sodass die Inflation länger als erwartet anhalten könnte. Darüber hinaus werde ein langsameres Produktivitätswachstum zwangsläufig zu einem Rückgang der Gesamtnachfrage führen und die Inflation auf das derzeitige, weit entfernte Ziel von 2,00% oder darunter zurückführen.



Kehren wir kurz zu den drei Komponenten zurück, die dem Produktivitätswachstum zugrunde liegen, so die Experten von Degroof Petercam Asset Management. Erstens das Tempo, mit dem das Kapital pro Arbeitnehmer im Laufe der Zeit steige (auch Kapitalvertiefung genannt). Die zweite Komponente sei die Verbesserung der Qualität und der Qualifikationen der Arbeitskräfte oder des Humankapitals. Drittens die Multifaktorproduktivität oder alles, was über die Kapitalvertiefung und die Verbesserung der Qualifikationen der Arbeitskräfte hinausgehe, was gemeinhin als Technologie- oder Innovationskomponente bezeichnet werde. Die Experten hätten sich oben mit dem technologischen Fortschritt befasst, bei dem Zeit und eine breite Akzeptanz die wichtigsten Faktoren für einen Produktivitätsanstieg seien.



Doch auch bei den beiden anderen Komponenten werde man mehr Gegenwind bekommen als erwartet. Dem Erfordernis einer Investitionssteigerung zur Steigerung der Produktionskapazität und letztlich des Potenzialwachstums einer Volkswirtschaft sollte mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Der Kapitalstock geteilt durch das gesamte Arbeitsangebot ergebe das Verhältnis Kapital pro Arbeitnehmer. Dieses Verhältnis müsse durch eine Erhöhung des Kapitalstocks (Anstieg der Nettoinvestitionen - um Abschreibungen bereinigte Bruttoinvestitionen) oder eine Verringerung des Gesamtarbeitsangebots steigen. Das Gesamtangebot an Arbeitskräften setze sich aus dem Bevölkerungswachstum, der Erwerbsquote und der Nettozuwanderung zusammen. Die Erhöhung des Kapitalstocks werde durch eine hohe Sparquote und geringe Finanzierungskosten gefördert.



Wenn die Inflation weit über dem Durchschnitt liege, würden die Ersparnisse weniger wirksam, wodurch sich die finanziellen Bedingungen verschärfen würden und die Investitionsbereitschaft sinken könnte. Darüber hinaus besage die Wirtschaftstheorie, dass die Grenzproduktivität der Investitionssteigerung sich zwangsläufig abflachen werde. Der Arbeitskräftemangel halte die Arbeitsmärkte derzeit in einem Zustand der Knappheit und der soliden Kapitalvertiefung. Da jedoch die Millennials immer mehr dominieren würden, dürften die Qualität des Arbeitsmarktes und das Gesamtangebot steigen. Die zögerliche Einstellungsbereitschaft der Unternehmen könnte die Arbeitslosigkeit in die Höhe treiben.



Die Kombination der oben genannten Trends könnte sich nicht positiv auf die Kapitalvertiefung auswirken, sondern im besten Fall zu einer Kapitalerweiterung und im schlimmsten Fall zu einer Verringerung der Kapitalintensität führen. Bei der Kapitalerweiterung sei der Anstieg des Kapitalstocks ähnlich hoch wie der Anstieg der Erwerbsbevölkerung.



Insgesamt seien die Aussichten für das Produktivitätswachstum nicht so rosig, obwohl es ein wesentlicher Bestandteil sei, um die Auswirkungen der Inflation bei Gütern und Dienstleistungen abzumildern, insbesondere aber im Hinblick auf den Faktor der Kernlohninflation. Die Experten möchten hier Paul Krugman zitieren, der 1994 in seinem Buch "The Age of Diminished Expectations" geschrieben habe: "Produktivität ist nicht alles, aber auf lange Sicht fast alles". Die FED halte immer noch am langfristigen realen potenziellen BIP-Wachstum der USA von +1,8% fest. Die geleisteten Arbeitsstunden, der produktive Kapitalstock, die Qualität des Kapitals sowie Technologie und Innovation (Multifaktorproduktivität) müssten auf Hochtouren arbeiten, um möglicherweise real 1,8% zu erreichen. Die derzeitige Inflation sei eine schlechte Inflation, die die Kosten in die Höhe treibe. Es sei auch die Art von Inflation, die einer Produktivitätssteigerung nicht förderlich sei. (04.05.2022/ac/a/m)





