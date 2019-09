Bonn (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Auftragseingänge bereits gestern enttäuscht haben, bestätigten die heute Morgen veröffentlichten Produktionszahlen die anhaltend schwache Verfassung der deutschen Industrie, so die Analysten von Postbank Research.Der ISM-Index für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe in den USA sei überraschend stark ausgefallen. Der Index habe im August um 2,4 Punkte auf 56,4 Punkte zugelegt und die Markterwartungen damit bei weitem übertroffen. Der Einbruch des Index im Juli sei mehr als wettgemacht worden. Besonders positiv hätten sich der Teilindex für Neuaufträge und der für Geschäftsaktivitäten entwickelt. Zu einem deutlichen Einbruch sei es hingegen beim Beschäftigungsindex gekommen. Die insgesamt guten Stimmungsdaten würden zeigen, dass die von der Industrie ausgehenden konjunkturdämpfenden Effekte noch nicht im Dienstleistungssektor angekommen seien.Laut den gestern veröffentlichten Zahlen des privaten Arbeitsvermittlers ADP sei die Zahl der Beschäftigten außerhalb des Agrarsektors in den USA im August um 195 Tsd. gestiegen. Das sei deutlich mehr als von Analysten erwartet worden sei und sorge für einen optimistischen Ausblick auf den heutigen offiziellen US-Arbeitsmarktbericht. Am US-Arbeitsmarkt sei bisher von einer konjunkturellen Moderierung nur in Teilen etwas zu spüren gewesen. Er habe sich über die letzten Monate insgesamt robust präsentiert. Beim Beschäftigungsaufbau sei aber gleichwohl ein gewisses Nachlassen der Dynamik festzustellen. So habe sich das Trendwachstum bei den neugeschaffenen Stellen in diesem Jahr abgeschwächt. Die Analysten würden mit einer Fortsetzung dieser Entwicklung rechnen und für August ein Stellenplus von 140.000 nach 164.000 im Juli erwarten. Die US-Arbeitslosenquote sollte vor diesem Hintergrund bei 3,7% verharren. (06.09.2019/ac/a/m)