Tradegate-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:

112,50 EUR -0,81% (20.04.2021, 15:08)



Xetra-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:

112,72 EUR -1,19% (20.04.2021, 14:51)



NYSE-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:

136,61 USD -0,47% (19.04.2021)



ISIN Procter & Gamble-Aktie:

US7427181091



WKN Procter & Gamble-Aktie:

852062



Ticker-Symbol Procter & Gamble-Aktie:

PRG



NYSE Ticker-Symbol Procter & Gamble-Aktie:

PG



Kurzprofil Procter & Gamble Co.:



Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) ist ein in 70 Ländern vertretener US-Konsumgüter-Konzern mit Hauptsitz in Cincinnati, Ohio (USA). Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1837. Procter & Gamble hat sich seit seiner Gründung u.a. durch Entwicklungen im Konsumgütermarkt einen Namen gemacht und hat immer wieder neue Wege im Marketing beschritten. Besonderes Kennzeichen ist das ausschließlich an den einzelnen Marken orientierte Marketing, während der Konzern und sein Name meist im Hintergrund bleiben. Procter & Gamble gilt daher auch als Pionier des Markenmanagements. (20.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Procter & Gamble-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt die Aktie des Konsumgüterherstellers Procter & Gamble Co. (P&G) (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wie aus dem jüngst vorgelegten Zahlenwerk hervorgehe, melde The Procter & Gamble Company für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2021 einen Nettoumsatz von USD 18,1 Mrd., was einem Anstieg von 5% gegenüber dem Vorjahr entspreche. Die Umsätze hätten damit knapp über dem Analystenkonsens gelegen. Ohne die Auswirkungen von Wechselkursen, Übernahmen und Veräußerungen sei der organische Umsatz um 4% gestiegen. Der adjustierte Nettogewinn pro Aktie habe bei USD 1,26 gelegen. Dies entspreche einem Anstieg von 13% gegenüber dem berichteten EPS des Vorjahres und 8% gegenüber dem Kerngewinn pro Aktie des Vorjahres. Damit übertreffe der Konzern ebenfalls die Konsenserwartungen. Der operative Cashflow des letzten Quartals liege bei USD 4,1 Mrd.Das Unternehmen habe USD 5 Mrd. an Barmitteln an die Aktionäre ausgeschüttet, indem es USD 2 Mrd. an Dividendenzahlungen veranlasst und USD 3 Mrd. an Aktien zurückgekauft habe. Anfang dieses Monats habe P&G eine zehnprozentige Erhöhung der Quartalsdividende angekündigt, womit das Unternehmen aus Cincinnati seine Dividende im 65. aufeinander folgenden Jahr erhöhe. P&G habe damit seit seiner Gründung im Jahr 1890 in 131 aufeinander folgenden Jahren eine Dividende gezahlt.Der Konzern habe an seinem Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 festgehalten und rechne mit einem organischen Umsatzwachstum von 5 bis 6% gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Prognose für das Wachstum des Kerngewinns je Aktie im Bereich von 8 bis 10% sei ebenfalls beibehalten worden. Gegenwind werde vor allem durch steigende Rohstoffkosten erwartet. Im Hinblick auf die Dividende gehe P&G davon aus, im Geschäftsjahr 2021 mehr als USD 8 Mrd. auszuschütten. Das Unternehmen habe seinen Ausblick für den Rückkauf von Stammaktien von bis zu USD 10 Mrd. auf etwa 11 Mrd. erhöht. Insgesamt werde also angestrebt, im aktuellen Geschäftsjahr rund USD 19 Mrd. an Barmitteln an die Aktionäre zurückzugeben.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research für die Procter & Gamble-Aktie lautete "kaufen", so Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 20.04.2021)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Procter & Gamble-Aktie: