Börsenplätze Procter & Gamble-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:

140,08 EUR +1,02% (19.01.2022, 14:58)



XETRA-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:

140,52 EUR +1,63% (19.01.2022, 14:36)



NYSE-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:

156,73 USD -1,93% (18.01.2022)



ISIN Procter & Gamble-Aktie:

US7427181091



WKN Procter & Gamble-Aktie:

852062



Ticker-Symbol Procter & Gamble-Aktie:

PRG



NYSE-Symbol Procter & Gamble-Aktie:

PG



Kurzprofil Procter & Gamble Co.:



Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) ist ein in 70 Ländern vertretener US-Konsumgüter-Konzern mit Hauptsitz in Cincinnati, Ohio (USA). Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1837. Procter & Gamble hat sich seit seiner Gründung u.a. durch Entwicklungen im Konsumgütermarkt einen Namen gemacht und hat immer wieder neue Wege im Marketing beschritten. Besonderes Kennzeichen ist das ausschließlich an den einzelnen Marken orientierte Marketing, während der Konzern und sein Name meist im Hintergrund bleiben. Procter & Gamble gilt daher auch als Pionier des Markenmanagements. (19.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Procter & Gamble-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Procter & Gamble Co. (P&G) (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) unter die Lupe.Procter & Gamble habe dem Kostendruck via Preiserhöhungen bislang gut entgegenwirken können. Der Konzern passe seinen Ausblick für das Fiskaljahr 2022 nach oben an, erwarte jedoch weiterhin Gegenwind von der Rohstoffseite.Der Konsumgüter-Riese Procter & Gamble (P&G) aus Ohio, dessen Geschäftsjahr 2021 mit dem 30. Juni geendet habe, habe heute die Ergebnisse für Q2 2022 vorgelegt. Der Nettoumsatz im abgelaufenen Quartal habe USD 21 Mrd. betragen, was einem Anstieg von 6% gegenüber dem Vorjahresquartal entspreche. Die Analystenerwartungen von USD 20,3 Mrd. seien damit knapp geschlagen worden. Der Anstieg sei zur Hälfte auf höhere Absatzvolumina und zur anderen Hälfte auf angepasste Preise zurückzuführen. Vor allem das Segment Fabric & Home Care steche mit einem Wachstum von 8% hervor.Im Vergleich zum Vorjahreszeitrum sei der Nettogewinn um 9% auf USD 4,2 Mrd. gestiegen. Der verwässerte Nettogewinn pro Aktie habe im abgelaufenen Quartal bei USD 1,66 gelegen, was einem Anstieg von 13% gegenüber dem Vorjahr entspreche. Der Analystenkonsens habe bei USD 1,65 gelegen.P&G hebe für das Geschäftsjahr 2022 den Ausblick für das Gesamtumsatzwachstum von 2% bis 4% auf 3% bis 4% gegenüber dem Vorjahr an. Betont werde weiterhin der höhere Kostendruck, welcher sich in den Prognosen im Ausmaß von USD 2,3 Mrd. durch höhere Rohstoffkosten und USD 300 Mio. durch höhere Frachtkosten widerspiegele. Für den Gewinn pro Aktie erwarte der Konzern dadurch eine Belastung in Höhe von USD 1,1.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity