Kurzprofil Procter & Gamble Co.:



Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) ist ein in 70 Ländern vertretener US-Konsumgüter-Konzern mit Hauptsitz in Cincinnati, Ohio (USA). Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1837. Procter & Gamble hat sich seit seiner Gründung u.a. durch Entwicklungen im Konsumgütermarkt einen Namen gemacht und hat immer wieder neue Wege im Marketing beschritten. Besonderes Kennzeichen ist das ausschließlich an den einzelnen Marken orientierte Marketing, während der Konzern und sein Name meist im Hintergrund bleiben. Procter & Gamble gilt daher auch als Pionier des Markenmanagements. (15.12.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Procter & Gamble-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Procter & Gamble Co. (P&G) (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) unter die Lupe.Die Aktie des Konsumgüter-Riesen habe sich zuletzt vorbildlich entwickelt. Allein im vierten Quartal habe P&G bis dato um knapp 12% zugelegt, was im Grunde der gesamten bisherigen Jahresperformance entspreche. Nachdem die Aktie die ersten drei Quartale in einem ansonsten bullishen Umfeld kaum Bewegung gezeigt habe, sei eine Reaktion eigentlich längst überfällig gewesen. Das starke Momentum sei auch auf das solide Zahlenwerk zurückzuführen. Dieses sei vor allem im Hinblick auf die gestiegenen Kosten besser als erwartet ausgefallen.Der Nettoumsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 habe USD 20,3 Mrd. betragen, was einem Anstieg von 5% gegenüber dem Vorjahresquartal entspreche. Die Analystenerwartungen hätten leicht unter USD 20 Mrd. gelegen. Günstige Wechselkurseffekte hätten einen positiven Einfluss von einem Prozentpunkt auf den Quartalsumsatz gehabt. Ohne die Auswirkungen von Wechselkursen, Übernahmen und Veräußerungen sei der organische Umsatz um 4% gestiegen, worin ein Volumensanstieg von 2% enthalten sei. Im Vergleich zum Vorjahreszeitrum sei der Nettogewinn um 4% auf USD 4,1 Mrd. gesunken. Der verwässerte Nettogewinn pro Aktie habe im abgelaufenen Quartal bei USD 1,61 gelegen, was einem Rückgang von 1% gegenüber dem Vorjahr entspreche. Der Analystenkonsens habe bei USD 1,59 gelegen.P&G erwarte für das Geschäftsjahr 2022 weiterhin ein Gesamtumsatzwachstum von 2% bis 4% gegenüber dem Vorjahr. Betont worden sei hierbei der höhere Kostendruck, welcher sich in den Prognosen im Ausmaß von USD 2,1 Mrd. durch höhere Rohstoffkosten und USD 200 Mio. durch höhere Frachtkosten widerspiegele. Für den Gewinn pro Aktie erwarte der Konzern dadurch eine Belastung in Höhe von USD 0,90.P&G punkte mit einer Eigenkapitalrendite von über 30% und liege damit im vordersten Feld der Peer Group. Ein genauerer Blick auf die ROE-Komposition zeige einen steigenden Trend bei den EBIT-Margen (aktuell rund 23%) seit mehr als 30 Jahren (!) und einen moderaten Verschuldungsgrad.Qualität habe ihren Preis. Und mit einem Kurs/Umsatz-Verhältnis von rund 5 und einem KGV von 27 zähle P&G dank der jüngsten Anstiege nicht mehr zu den günstigsten Unternehmen in der Peer-Group. In Anbetracht des moderaten Marktrisikos (niedriger Betafaktor) und der gleichzeitig hohen Wachstumsraten sei eine Bewertungsprämie jedoch durchaus zu rechtfertigen, sodass die Analysten der RBI das Bewertungsniveau noch nicht als überzogen einstufen würden. Der historische Aufschlag relativ zum breiten Markt habe in den letzten fünf Jahren im Schnitt bei 25% gelegen und betrage derzeit 20%.Die Stellung von Procter & Gamble als global agierendes Blue Chip-Unternehmen mit solider Dividendenhistorie sei unbestritten. Die Fundamentaldaten würden überzeugen, das Produktportfolio sei breit gestreut und die Analysten der RBI sähen das Unternehmen durch die strategische Positionierung in einer guten Ausgangslage und für die Zukunft gerüstet. Die Bewertungslevels würden noch ein wenig Spielraum für weitere Kursanstiege zulassen. Allerdings liege dieses inklusive Dividendenrendite unter der +10%-Marke, sodass keine Kaufempfehlung mehr gerechtfertigt erscheine.Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, stuft daher die Empfehlung in Erwartung eines besseren Wiedereinstiegszeitpunktes für die Procter & Gamble-Aktie auf "halten" zurück. Selbst ein Halten könne sich für Anleger jedoch lohnen, liege die Dividendenrendite von Procter & Gamble trotz des Allzeithochs doch weiterhin recht deutlich über der Marke von 2%. Das Kursziel ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf KGV-Multiples für das Jahr 2022 auch eine im historischen Vergleich angemessene Bewertungsprämie zum breiten Aktienmarkt berücksichtige. (Analyse vom 15.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: