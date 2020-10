Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 15 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zugleich nutzen monatlich rund 36 Mio. Unique User die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Das weltweite Video-Channel-Network Studio71 erreicht monatlich über 9,9 Milliarden Video Views und betreibt über 1.400 Kanäle.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen über 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (23.10.2020/ac/a/d)

Unterföhring (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media SE (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 habe seine Beteiligung an der Startup-Schmiede im Gesundheitsbereich Windstar Medical an den Finanzinvestor Oakley Capital verkauft. Neben den 92 Prozent Anteilen des Medienkonzerns erwerbe Oakley Capital zugleich die restlichen acht Prozent von Minderheitsgesellschaftern, habe das ProSiebenSat.1 aus Unterföhring bei München am Donnerstagmorgen mitgeteilt.Windstar Medical habe zuletzt der ProSiebenSat.1-Tochter NuCom Group gehört. Der Unternehmenswert von Windstar Medical belaufe sich auf 280 Millionen Euro. Nach Angaben von ProSiebenSat.1 habe Windstar Medical seinen Umsatz seit 2016 um gut 81 Prozent auf für dieses Jahr erwartete 127 Millionen Euro steigern können.Als Grund für den Verkauf habe eine Konzernsprecherin eine neue und schärfere Positionierung von ProSiebenSat.1 genannt. Das Unternehmen wolle sich stärker auf Beteiligungen konzentrieren, von denen man sich Synergien mit dem Kerngeschäft oder anderen Segmenten erhoffe. Der Fokus von ProSiebenSat.1 liege auf Deutschland, Österreich und die Schweiz, Windstar Medical strebe vermutlich im nächsten Schritt aber ein Wachstum im internationalen Markt an. "Dies verschafft uns zudem Freiraum für künftige wertschaffende Investitionen im Consumer-Internet-Bereich", habe ProSiebenSat.1-Vorstandssprecher Rainer Beaujean laut Mitteilung gesagt.Die Aktie von ProSiebenSat.1 habe sich am heutigen Donnerstag peu á peu nach oben arbeiten können. Am Ende sei das Papier mit einem Plus von 1,6 Prozent auf 10,84 Euro aus dem Handel gegangen. Seit der Empfehlung des AKTIONÄR bei 6,15 Euro steht damit ein schöner Kursgewinn zu Buche. Zuletzt habe die Aktie von ProSiebenSat.1 im Zuge der Korrektur die Unterstützung in Form der 200-Tage-Linie erfolgreich testen können - dies sei ganz klar positiv zu werden. DER AKTIONÄR bleibt zuversichtlich, Anleger bleiben bei der ProSiebenSat.1-Aktie an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie: